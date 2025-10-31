México llama a APEC a fortalecer cooperación y enfrentar incertidumbre económica global

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, durante su participación en la Cumbre de la APEC en Gyeongju, Corea del Sur.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó hoy a los líderes mundiales congregados en la Cumbre de la APEC a fortalecer la cooperación y las instituciones internacionales para enfrentar la incertidumbre económica global.

Con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Ebrard participa en la cumbre celebrada en Gyeongju, Corea del Sur, donde se congregan líderes y ministros de 21 economías de la cuenca del Asia Pacífico, que en conjunto representan más del 60 por ciento del PIB y alrededor de la mitad del comercio global.

Marcelo Ebrard destaca ante el pleno de la APEC que México busca ser anfitrión en 2028 y un enlace estratégico entre Asia y las Américas. ı Foto: Secretaría de Economía

Ahí, el titular de la Secretaría de Economía conversó con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; así como con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, a quienes trasladó los saludos de la presidenta Sheinbaum y les expresó que la mandataria actualmente se encuentra atendiendo a las personas afectadas por las lluvias.

Ebrard comunica la voluntad de México de trabajar para la exitosa revisión del T-MEC en 2026 a Mark Carney y Scott Bessent. ı Foto: Secretaría de Economía

Al premier Carney y al secretario Bessent, Marcelo Ebrard les expresó la voluntad de México de trabajar para estrechar la cooperación económica y lograr la exitosa revisión del T-MEC en 2026.

En tanto, a la primera ministra Sanae Takaichi, le transmitió la felicitación de la presidenta Sheinbaum y de todo el pueblo de México por convertirse en la primera mujer en alcanzar la primera magistratura de Japón. Al presidente chino Xi, el secretario de Economía lo felicitó y deseó éxito en la presidencia china de la APEC en 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne con líderes de China, Canadá, Japón, Corea del Sur y el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la Cumbre APEC. ı Foto: Secretaría de Economía

Ya en su intervención en el pleno, el secretario Ebrard recordó que la economía global atraviesa un periodo de profunda transformación global, lo cual implica incertidumbre, pero también oportunidades.

“En este contexto, el objetivo de la integración regional no solo es esencial, sino que, desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad ética. APEC representa el 61% del PIB mundial y una gran oportunidad para fortalecer la cooperación y las instituciones multilaterales. Debemos prepararnos para enfrentar una nueva realidad económica”, indicó.

El secretario Ebrard consideró que es posible promover el desarrollo interno y fortalecer el sistema de comercio internacional. En México, señaló, la presidenta Sheinbaum ha lanzado el Plan México, un proyecto ambicioso que consiste esencialmente en una estrategia industrial y económica para enfrentar la situación que vivimos actualmente y los cambios en curso.

“Esto está funcionando bien. Hemos recibido este año un incremento de más del 10% en la inversión extranjera en comparación con el año pasado. Así que sabemos que esta estrategia está dando resultados”, resaltó el funcionario.

“Pero necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos”, añadió.

Con respecto al rol de APEC, Ebrard dijo que México está comprometido a desempeñar un papel de enlace entre Asia y las Américas. “Por ello, México está dispuesto a ser anfitrión de APEC en 2028. Nuestro objetivo es impulsar una agenda que celebre nuestra diversidad y fortalezca la capacidad colectiva de la región para responder a los desafíos globales”, puntualizó.

En tiempos de incertidumbre, APEC puede marcar el rumbo y contribuir significativamente, incluso a la reforma de la Organización Mundial del Comercio y de otras instituciones, expuso el representante mexicano.

Mensaje íntegro de Marcelo Ebrard

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer, en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la República de Corea por la cálida recepción y el excelente foro organizado con motivo de esta reunión de APEC.

Estamos atravesando un período de profunda transformación global. Este tipo de cambios implica incertidumbres, pero también oportunidades.

En este contexto, el objetivo de la integración regional no solo es esencial, sino que, desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad ética. APEC representa el 61% del PIB mundial y una gran oportunidad para fortalecer la cooperación y las instituciones multilaterales. Debemos prepararnos para enfrentar una nueva realidad económica.

Necesitamos mejorar nuestro crecimiento y desarrollo interno, pero al mismo tiempo fortalecer el sistema de comercio internacional. Puede resultar difícil gestionar ambas prioridades al mismo tiempo. En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha lanzado un ambicioso Plan México, que consiste esencialmente en una estrategia industrial y económica para enfrentar la situación que vivimos actualmente y los cambios en curso.

Sabemos que esto está funcionando bien. Hemos recibido este año un incremento de más del 10% en la inversión extranjera en comparación con el año pasado. Así que sabemos que esta estrategia está dando resultados.

Pero necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos. Sabemos que necesitamos del sector privado. Estamos trabajando arduamente en este sentido, en numerosas iniciativas, fomentando la adopción de tecnologías digitales, infraestructura inteligente y soluciones de energía verde.

Con respecto al papel de APEC, México está comprometido a desempeñar un papel de enlace entre Asia y las Américas. Por ello, México está dispuesto a ser anfitrión de APEC en 2028. Nuestro objetivo es impulsar una agenda que celebre nuestra diversidad y fortalezca la capacidad colectiva de la región para responder a los desafíos globales.

Creo que, en tiempos de incertidumbre, APEC puede marcar el rumbo y contribuir significativamente, incluso a la reforma de la Organización Mundial del Comercio y de otras instituciones. Así que México está completamente comprometido con este propósito. Hagámoslo juntos.

Muchas gracias.

