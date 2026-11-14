¿Cuánto perdió Nvidia por las infidelidades de Jensen Huang?

Estas fueron las pérdidas de Nvidia y Jensen Huang tras escándalo.

En uno de los escándalos tecnológicos más fuertes de los últimos años, renunció el CEO de Nvidia, gigante tecnológica en tendencia por su involucramiento en el desarrollo de chips para Inteligencia Artificial (IA). ¿El motivo? El descubrimiento de varias infidelidades, una de ellas con una mujer señalada de ser una espía china.

La renuncia provocó un impacto en el mundo tecnológico, una depreciación de las acciones de Nvidia y una sacudida en los mercados, pues la gigante tecnológica se mantenía como una de las más valiosas y codiciadas en su área.

Ilustración que muestra el logo de Nvidia, la silueta de Jensen Huang y un gráfico que representa una caída. ı Foto: Reuters

¿Cuánto perdieron Nvidia y Jensen Huang por el escándalo de la espía china?

Jensen Huang era uno de los nombres clave del sector tecnológico antes del escándalo. Incluso, en los días anteriores a que se destapara, Nvidia cotizó en su máximo histórico, cerca de 243 dólares por acción (valor del 6 de octubre).

La riqueza de Nvidia también estaba vinculada al patrimonio personal de Huang, pues parte de su fortuna estaba concentrada en acciones de esta empresa.

Jensen Huang, exCEO de Nvidia, y Alice Huang, involucrada en los escándalos. ı Foto: Reuters

Sin embargo, a partir del 8 de noviembre, cuando Huang admitió públicamente que cometió una infidelidad, comenzó la caída.

El lunes siguiente, la acción de Nvidia inició con una caída del ocho por ciento, aunque cerró con una baja de 4.3 por ciento. Tan solo en la primera hora del día, Jensen Hang había perdido siete mil 400 millones de dólares, y su fortuna había bajado de 151 mil a 135 mil millones de dólares.

Jensen Huang, exCEO de Nvidia. ı Foto: Reuters

A medida que fue avanzando el escándalo (y se dio a conocer que la relación extramarital con Alice Huang, señalada de espionaje, no había sido la única), la acción de Nvidia fue depreciándose en mayor o menor medida, incluso al grado de caer al lugar 12 del ranking de Forbes, el martes 10 de noviembre.

Hasta el cierre del viernes 13 de noviembre, la acción de Nvidia acumulaba una pérdida de 11 por ciento desde que Jensen Huang admitió la infidelidad, y de 31 por ciento desde el máximo de octubre.

Jensen Huang, exCEO de Nvidia. ı Foto: Reuters

En cuanto al valor de mercado de la empresa, desde el máximo de octubre hasta el cierre del 12 de noviembre la pérdida de Nvidia se estima en cerca de dos billones de dólares.

En tanto, la pérdida total final de Jensen Huang se estima en 62 mil millones de dólares.

Oficinas centrales de Nvidia, en Santa Clara, California. ı Foto: Reuters

Además, su salida de Nvidia le costaría unos 108 millones de dólares en compensaciones accionarias que aún no había recibido.

Sin embargo, no toda la pérdida es atribuible al escándalo de Jensen Huang. La corrección del sector de IA, las tasas de interés y las dudas sobre el ritmo de adopción de la inteligencia artificial ya presionaban la acción antes de que estallara la crisis personal del exCEO.

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