El amor no dura para siempre

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Algunos magnates tecnológicos saben crear empresas millonarias e innovadoras, pero a veces parecen incapaces de calcular las consecuencias de sus decisiones personales. Y es que por amor pueden perder mucho.

Jensen Huang, cofundador de Nvidia, enfrenta ahora una crisis donde se mezclan matrimonio, poder empresarial y sospechas de espionaje.

Nvidia diseña chips y sistemas que permiten procesar enormes cantidades de información. Sus procesadores gráficos, conocidos como GPU, son fundamentales para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esa capacidad los convirtió en piezas estratégicas de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

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En su juventud se casó con Lori Mills. Se conocieron cuando estudiaban ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, mucho antes de que Nvidia existiera.

Compartieron clases y proyectos. Huang reconoció públicamente que ella creyó en él, incluso cuando él dudaba de sus propias capacidades.

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Jensen Huang, cofundador de Nvidia, y Alice Huang, en una comida en mayo de 2025. ı Foto: AP

Ahora llega el escándalo. Se filtraron imágenes suyas con Alice Huang, una ejecutiva señalada como presunta colaboradora de la inteligencia china. Primero, en reuniones de trabajo y, después, en un tono más íntimo.

Huang admitió haber sido infiel y pidió disculpas, pero aquí se entremezcla la vida personal con la laboral y todo se pone en riesgo.

Ante el escándalo, Nvidia anunció una investigación independiente sobre un posible operativo extranjero, ante la sospecha de que Alice sea una espía china que trataba de obtener información de la compañía. Según la propia empresa, la sospecha de espionaje exige una investigación profunda. Las investigaciones ya están empezando a realizarse.

Por lo pronto, este escándalo puede comprometer la confianza de accionistas, clientes y autoridades. Y es que, de comprobarse el espionaje, la seguridad de la empresa estaría en riesgo.

El hombre que ayudó a construir una industria importantísima hoy podría quedar fuera de ella y, si llegara a divorciarse, afrontar también una división patrimonial con su esposa.

Además de las consecuencias para su vida familiar, está el impacto para Nvidia, que cotiza en bolsa. No se sabe qué información estuvo expuesta ni cuánto puede resistir la confianza, cuando su fundador se enreda con una mujer que podría poner en riesgo todo su entorno.

Otro caso: Jeff Bezos y MacKenzie Scott se conocieron trabajando en la firma financiera D. E. Shaw, en Nueva York. Se casaron en 1993. Un año después dejaron aquella vida con la idea de crear una empresa para vender libros por Internet.

Se fueron a vivir juntos a Seattle. MacKenzie trabajó en los primeros tiempos de Amazon, incluida su contabilidad. La empresa comenzó como una librería digital y terminó convertida en un gigante del comercio electrónico, la logística de entrega.

En ese entonces ni imaginaban en lo que se iba a convertir Amazon.

Veinticinco años de matrimonio después, anunciaron su separación en enero de 2019. Por esos días se hizo pública la relación de Bezos con Lauren Sánchez, entonces conocida por su trayectoria como conductora de televisión y quien tenía una empresa de aviación. Y ahí se hizo público ese amor que le costó a Bezos parte de su patrimonio.

El divorcio se formalizó en julio de 2019. MacKenzie recibió aproximadamente cuatro por ciento de Amazon, una participación valorada entonces en 38 mil 300 millones de dólares. Bezos conservó alrededor de 12 por ciento y mantuvo los derechos de voto sobre las acciones transferidas a ella.

Años después, en un magno evento, Bezos y Sánchez celebraron su boda en Venecia, en junio de 2025.

MacKenzie tomó otro camino y con parte del dinero de su divorcio creó una plataforma filantrópica. Mientras la nueva pareja ocupaba los reflectores, MacKenzie se inclinó más hacia una vida privada.

Otro caso más: el de una de las parejas más ricas en el mundo de la tecnología, Bill y Melinda Gates.

Bill Gates fundó Microsoft con Paul Allen en 1975. Melinda French llegó a trabajar allí en 1987 y así empezó su historia de amor.

Ella era informática y trabajó en productos de la compañía. Él encabezaba el negocio que llevó software a millones de computadoras. Se casaron en 1994 y tuvieron tres hijos. Con los años, juntos crearon una de las fundaciones más importantes del mundo: la Fundación Bill y Melinda Gates.

Durante décadas representaron una combinación extraordinaria de riqueza, influencia y filantropía. Pero en mayo de 2021 anunciaron que su matrimonio había terminado; el divorcio se formalizó en agosto, después de 27 años juntos.

Otro que no aguantó la tentación y tuvo una relación extramarital. Una portavoz de Gates confirmó una relación con una empleada de Microsoft, ocurrida años antes, durante su matrimonio, una situación que fue investigada por la misma empresa.

Gates no se separó para casarse con otra mujer, pero sí tuvo un divorcio que implicó un reparto patrimonial.

En 2024, al anunciar su salida de la fundación, Melinda dijo que dispondría de 12 mil 500 millones de dólares para su labor filantrópica, conforme a su acuerdo con Bill. Ese monto fue destinado a la labor filantrópica de Melinda; el reparto completo de su patrimonio personal no se hizo público.

Bien dice el dicho: “no todo se puede tener”. Estos tres hombres, entre las mentes más brillantes de la tecnología, construyeron empresas multimillonarias. Bezos y Gates vieron terminar sus matrimonios y tuvieron que dividir sus patrimonios; Huang enfrenta una crisis cuyo desenlace todavía está por conocerse. La inteligencia y el dinero tampoco garantizan que el amor dure para siempre.