Caos aéreo en EU: Trump culpa a Biden y secretario al Congreso

Por tercer día consecutivo, miles de pasajeros enfrentaron cancelaciones y retrasos en Estados Unidos, luego de la suspensión nacional de despegues del viernes, que dejó en tierra a más de 12 mil vuelos. Ante la crisis, el presidente Donald Trump rompió dos días de silencio y responsabilizó al gobierno de Joe Biden por el deterioro del sistema de control aéreo. También exigió al Congreso aprobar nuevos recursos para modernizar la infraestructura.

De acuerdo con FlightAware, el domingo se cancelaron más de dos mil 500 vuelos y alrededor de siete mil 700 registraron retrasos. El sábado, las aerolíneas suspendieron más de seis mil 400 operaciones y reportaron más de ocho mil retrasos.

Trump culpa a Biden por caos aéreo que afecta a miles de pasajeros ı Foto: AP

Entre los aeropuertos más afectados se encuentran O’Hare, en Chicago; Hartsfield-Jackson, en Atlanta; John F. Kennedy, en Nueva York; Dallas-Fort Worth y Boston Logan. JetBlue canceló 28 por ciento de sus vuelos y American Airlines, 17 por ciento, mientras que United Airlines, Southwest y Delta reportaron suspensiones de entre 3.0 y 5.0 por ciento.

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La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó el viernes detener prácticamente todos los despegues durante casi cinco horas. Fue la suspensión más prolongada del tráfico aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El Dato: Transportes informó que los vuelos recuperarán su capacidad normal este lunes y que la seguridad de pasajeros es prioridad antes de autorizar cambios en infraestructura.

La responsabilidad. Después de dos días sin pronunciarse sobre la emergencia, el magnate utilizó su plataforma Truth Social para responsabilizar al anterior gobierno demócrata por las condiciones de la infraestructura aérea.

El mandatario republicano calificó a la Administración de Biden como un “desastre” para la aviación y la acusó de gastar grandes cantidades de dinero sin mejorar el sistema, que, según afirmó, quedó en peores condiciones. “Todo lo que tocaron terminó saliendo mal”, escribió.

El magnate exigió al Congreso aprobar recursos para renovar los equipos y las instalaciones de control aéreo. La petición, que inicialmente ascendía a 30 mil 100 millones de dólares, fue elevada posteriormente a 50 mil millones.

“Contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo. ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!”, publicó.

Donald Trump aseguró que su gobierno ya comenzó los trabajos, pero insistió en que la modernización debe realizarse de manera integral. También afirmó que buena parte de la infraestructura tiene alrededor de 50 años de antigüedad.

Sin embargo, el Congreso aprobó 12 mil 500 millones de dólares para la FAA en 2025. De esa partida todavía quedarían sin ejercer alrededor de 11 mil millones, de acuerdo con legisladores demócratas.

El orIGen. Por su parte, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que el problema surgió durante trabajos para sustituir cables de cobre por fibra óptica en la red de telecomunicaciones de la Administración.

También descartó indicios de un ciberataque y prevé que regrese la normalidad hoy. La investigación se concentra en dos enrutadores instalados en El Dorado, Arkansas, y Amarillo, Texas. Según su explicación, después de reemplazar un equipo en Arkansas surgieron problemas con otro en Texas, cuya transmisión de datos sobrecargó otros centros de control aéreo.

Los trabajos estuvieron a cargo de L3Harris, contratista de la FAA desde hace aproximadamente 20 años. La agencia desactivó los equipos que originaron el problema y otros 60 enrutadores similares, aunque todavía desconoce la causa exacta. “Vamos a averiguar cuál fue la causa raíz y luego avanzar a partir de ahí”, declaró el funcionario.

El secretario defendió al trabajador que instaló el equipo en Arkansas, a quien describió como un veterano y patriota estadounidense. También rechazó que existan elementos para considerar un sabotaje.

Dos personas familiarizadas con la investigación señalaron que la instalación se realizó sin contratiempos y que los problemas aparecieron después de que concluyeron los trabajos y la FAA recuperó el control de las instalaciones.

El abandono. Durante sus entrevistas con cinco cadenas de televisión estadounidenses, Sean Duffy atribuyó el deterioro de la red a décadas de falta de inversión y aseguró que recibió una infraestructura que requiere una renovación profunda. “No puedo disculparme por lo que nos dejaron como herencia”, sostuvo.

Explicó que los enrutadores que presentaron problemas fueron adquiridos en 2001 y quedaron obsoletos en 2006. También aseguró que empresas como AT&T, Verizon y Lumen están preparadas para instalar una nueva red cuando exista financiamiento.

La petición de más recursos provocó cuestionamientos de los representantes demócratas Rick Larsen y André Carson, quienes señalaron que todavía quedan alrededor de 11 mil millones de dólares sin gastar de la partida aprobada en 2025. “¿Podrían explicarle al Congreso, una vez más, por qué necesitan más dinero?”.

El senador Chris Van Hollen también criticó la postura del secretario y sostuvo que el gobierno de Donald Trump ya recibió los recursos que había solicitado. “Resulta irónico escuchar al secretario señalar al Congreso, cuando el Congreso le ha otorgado a la Administración exactamente lo que pidió”, afirmó a CNN.

Sean Duffy aseguró que el presidente estuvo involucrado en la atención de la emergencia desde el primer momento. “Estuve en contacto constante. Estuvo plenamente involucrado porque esto es importante para él y es importante para Estados Unidos”, afirmó.