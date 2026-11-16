Países exigen ayuda urgente para Gaza

Palestinos desplazados en tiendas de campaña durante una lluvia en Gaza, ayer.

Australia, Canadá, Italia y Reino Unido exigieron ayer a Israel permitir el ingreso inmediato y sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza, donde las lluvias inundaron miles de tiendas de campaña de los desplazados y provocaron la muerte de cinco personas, incluidos tres niños.

“Instamos al gobierno de Israel a que ponga fin de inmediato a las demoras y permita un acceso humanitario inmediato, rápido y sin obstáculos en toda Gaza”, señalaron los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países en un comunicado conjunto.

El llamado se sumó al de la Unión Europea, que pidió el sábado reabrir todos los puntos de paso y facilitar el trabajo de la ONU y las organizaciones humanitarias.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que unos 950 mil desplazados viven en zonas expuestas a inundaciones, 400 mil de ellos en lugares de riesgo extremadamente elevado.

Asimismo, Israel informó que mató en un ataque aéreo a Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante de Hamas, en el sur de Gaza. El grupo confirmó su muerte y realizó un funeral ayer.

El ejército israelí aseguró que Abu Younis planeaba y dirigía ataques, y afirmó que también atacó a otros integrantes de Hamas durante la operación. Dos meses antes, otro bombardeo israelí mató a su predecesor.