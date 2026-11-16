Papa León XIV exige justicia para pueblos de la Amazonía

León XIV exigió ayer justicia para los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y condenó los asesinatos de sus líderes, la explotación ilegal de sus territorios y los abusos sexuales contra mujeres y niñas, durante una visita a Pucallpa.

Ante representantes de comunidades originarias, reunidos en el Malecón de Yarinacocha, junto al río Ucayali, el pontífice retomó el llamado de Francisco a proteger a los más pobres y defender la naturaleza.

“Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no sólo no han sanado, sino que incluso se han agravado”, expresó.

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El Papa denunció que numerosos líderes indígenas fueron asesinados por defender sus tierras. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) contabiliza 37 homicidios desde 2013, mientras organizaciones ambientalistas estiman 57 asesinatos de defensores del medio ambiente entre los años de 2010 y 2024.

El Dato: La visita a Cusco, a 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar, puso a prueba al pontífice, de 71 años, quien se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón el mes pasado.

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, afirmó el pontífice.

También condenó la deforestación, la contaminación de los ríos por la minería ilegal y los derrames de petróleo. Advirtió que estos daños son consecuencia de la explotación arbitraria de los recursos naturales.

La extracción ilegal de oro utiliza dragas improvisadas y mercurio, un metal tóxico que contamina el agua y destruye los bosques. Además, invade territorios indígenas y favorece la violencia y el crimen organizado.

Por su parte, el director del programa de la Amazonía occidental de Amazon Watch, Raphael Hoetmer, explicó que los conflictos internacionales han elevado el precio del oro y su demanda, lo que impulsa una mayor extracción en la selva.

El pontífice pidió cambiar el modelo económico y dejar de considerar la Amazonía como una reserva de recursos para explotar.

Otro de los problemas que denunció fue la violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas. En la provincia de Condorcanqui, el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis registró 370 casos entre enero y julio. Asimismo, el pontífice condenó la complicidad y la impunidad que rodean estos delitos y pidió garantizar sanación, consuelo y reparación para las víctimas.

También recordó que en 2025 se ratificaron condenas de 28 años de prisión contra cuatro comerciantes madereros por asesinar a indígenas que se oponían a la tala ilegal. En agosto, otras cuatro personas recibieron penas de hasta 35 años por el homicidio del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, ocurrido en 2023.

León XIV calificó de inaceptable que numerosas comunidades carezcan de servicios de salud y educación por las distancias y el abandono institucional. Pidió una enseñanza de calidad que respete las lenguas originarias y los conocimientos ancestrales. Además, alertó sobre el narcotráfico, que aprovecha la pobreza de los jóvenes con falsas promesas de ganancias.

A su vez, lamentó que un territorio tan extenso cuente con apenas 25 sacerdotes y agradeció la labor de religiosas, religiosos y agentes pastorales.

La jornada comenzó en Cusco, antigua capital del imperio inca, donde destacó las procesiones y fiestas religiosas como expresiones que fortalecen a las comunidades. Miles de personas abarrotaron sus calles para recibirlo.