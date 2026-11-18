Con 40 espeleólogos y ocho equipos de rescate, autoridades de Puebla concluyeron la extracción de tres cuerpos en la Gruta de Chichicazapan.

Autoridades estatales y federales concluyeron la extracción de los tres cuerpos que permanecían a dos kilómetros de profundidad en la Gruta de Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan, Puebla, tras un complejo operativo en el que participaron 40 especialistas en espeleología distribuidos en ocho equipos de Espeleología Rescate México.

De acuerdo con el comunicado emitido este martes 17 de noviembre de 2026 desde Puebla, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que el gobernador Alejandro Armenta Mier cumplió el compromiso asumido con los deudos y adelantó que en próximos días recibirá a sus familiares para expresarles su respaldo institucional.

Las maniobras finales de extracción se ejecutaron durante los días 13 y 14 de noviembre, aprovechando una breve tregua en las condiciones meteorológicas. En la primera jornada fueron recuperados los restos de dos personas y al día siguiente los de una tercera, quedando de inmediato a disposición de la Fiscalía General del Estado en presencia de sus familiares.

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En este despliegue interinstitucional participaron elementos de la Guardia Nacional, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), policías estatales, autoridades municipales de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Chignautla, así como peritos y personal de la Fiscalía estatal.

El coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, coronel Bernabé López Santos, precisó que corresponderá a la Secretaría de Turismo y a las autoridades municipales determinar el futuro de la gruta. Asimismo, indicó que la Coordinación de Protección Civil emitió las recomendaciones pertinentes para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de quienes visiten este sitio natural.

El funcionario explicó que el operativo se activó tras el monitoreo permanente del Servicio Meteorológico Nacional, cuyo pronóstico anticipó una disminución de lluvias entre el 11 y el 15 de noviembre. Aunque el equipo interinstitucional arribó a Cuetzalan el día 10 y notificó a los familiares originarios de Chignautla, las precipitaciones del 12 de noviembre obligaron a posponer el ingreso por el riesgo que representaban para los rescatistas.

Finalmente, las incursiones realizadas los días 13 y 14 de noviembre —que comenzaron a las 5:00 y 7:00 horas, respectivamente— permitieron extraer los cuerpos de Karime Zuri Yamileth N., Yazmin Lizbeth N. e Ismael N. en el mismo punto donde habían quedado atrapados.

El incidente ocurrió el pasado 7 de julio, cuando seis integrantes de una familia, acompañados por un guía, ingresaron a la gruta para realizar un recorrido turístico durante la temporada de lluvias y fueron arrastrados por una repentina crecida del río subterráneo. Tras recuperarse el cuerpo de Gerardo Julián N. el 8 de julio a 400 metros de la entrada, y ubicarse los otros tres restos entre el 10 y 11 de ese mes a dos kilómetros de profundidad, esta reciente intervención permitió concluir la recuperación de todas las víctimas.

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JVR