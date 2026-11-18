La Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión contra Jonathan “N” por homicidio calificado en Acapulco.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con fuerzas federales y estatales, cumplimentó este martes una orden de aprehensión en contra de Jonathan “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio del periodista Eduardo Flores, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

De acuerdo con un comunicado, el operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro).

Según las indagatorias, el homicidio ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2026, fecha en la que el hoy imputado presuntamente atacó a la víctima en territorio acapulqueño.

Respecto a las líneas de investigación seguidas en torno al caso, la Fiscalía General del Estado de Guerrero puntualizó de manera explícita que las pesquisas no identificaron indicios que vinculen el homicidio con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio.

⚠️ Derivado de los trabajos de investigación, la #FGEGuerrero, en coordinación con @Defensamx1 , @GN_MEXICO_ y @SSPGro , cumplimentó una orden de aprehensión contra Jonathan “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Eduardo… pic.twitter.com/poN3COudXg — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) November 18, 2026

Como resultado de las diligencias realizadas y de los trabajos de investigación de campo y gabinete, el Ministerio Público obtuvo los datos de prueba suficientes que permitieron identificar plenamente al probable responsable, solicitar la orden de aprehensión correspondiente ante la autoridad judicial y concretar su captura.

Tras su aseguramiento, la institución ministerial informó que Jonathan “N” será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, instancia jurisdiccional que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Finalmente, la FGE Guerrero refrendó su compromiso institucional de llevar a cabo investigaciones objetivas, exhaustivas y apegadas a la legalidad con el propósito de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia, recordando que, conforme a la legislación vigente, el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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JVR