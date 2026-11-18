Andrés Manuel López Beltrán “ya no tiene ningún poder en Morena”, sostuvo el delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Centro, Tabasco, Evaristo Hernández Cruz.

Durante una rueda de prensa, pareció sugerir que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no cuenta ni siquiera con el respaldo de su propio partido en sus aspiraciones por una diputación federal en las elecciones 2027.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre la contienda para la presidencia municipal de Centro y considerar que el candidato de Morena puede ser el diputado local Jorge Orlando Bracamonte Hernández.

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“A mí me gustaría que Centro se pintara de verde”, señaló Hernández Cruz, quien se perfila para buscar nuevamente la presidencia municipal de Centro por el Partido Verde.

“Yo creo que la decisión ya está tomada, que va a ser Jorge Bracamonte, porque el gobernador [Javier May Rodríguez] va a demostrar que el que manda en Tabasco es él y que Andy [López Beltrán] no tiene ningún poder en Morena. Por eso yo estoy seguro de que va a ser Bracamonte, para que el gobernador le enseñe a todo mundo que el poder lo tiene él”, señaló.

López Beltrán no busca la presidencia municipal, sino la diputación federal por el Distrito 6, que abarca los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa, así como una parte del municipio de Centro.

Mas bien, las declaraciones de Hernández Cruz parecen sugerir que el mandatario estatal tendría interés en demostrar su control político dentro de Morena en Tabasco, así como desestimar la posible influencia de “Andy”.

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cehr