Oposición ve insuficiente deslinde del morenista

Legisladoras del PAN exigieron investigar los señalamientos sobre la relación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio y los presuntos negocios de huachicol fiscal, y señalaron que el video en el que el morenista negó vínculos comerciales no responde a los cuestionamientos.

La diputada local América Rangel pidió presentar facturas, cuentas y auditorías independientes para esclarecer las acusaciones. Reclamó determinar si existieron beneficios indebidos, tráfico de influencias o responsabilidades de servidores públicos.

La diputada federal Genoveva Huerta calificó el posicionamiento como una “vacilada” y un insulto a la inteligencia de los mexicanos, al considerar que un deslinde público no responde a los cuestionamientos sobre la relación entre ambos ni a los señalamientos de presuntos negocios irregulares.Sostuvo que también representa una burla para la FGR, al asegurar que existen denuncias relacionadas con el caso sin que, desde su perspectiva, se haya actuado contra el hijo del exmandatario.

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Cuestionó que López Beltrán se presente como víctima de una campaña de desinformación, cuando, afirmó, los afectados son los ciudadanos que pagan impuestos y que merecen explicaciones sobre los presuntos beneficios económicos obtenidos por personas cercanas al poder.

La diputada federal Paulina Rubio también cuestionó que López Beltrán se declare inocente y comparó su postura con la de otros personajes políticos que han sido objeto de señalamientos. Sostuvo que Morena pretende resolver las controversias mediante deslindes públicos, sin ofrecer explicaciones sobre las relaciones personales y políticas que han sido cuestionadas: “Creen que, negando sus vínculos directos con los actos de corrupción, la gente se va a tragar la versión de que nada tienen que ver”.