Reaparece Andrés Manuel López Beltrán en el informe de gobierno de Javier May en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán se presentó en un evento público en Villahermosa, Tabasco que reunió a representantes de Morena y mandatarios estatales.

El hijo del expresidente López Obrador acudió como invitado especial al Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, realizado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. En el recinto, saludó a integrantes de la militancia y posó ante las cámaras.

La presencia de Andy López Beltrán ocurre en un momento en que su nombre ha estado en el centro de la discusión pública por señalamientos que él ha rechazado.

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La llegada de López Beltrán al informe de Javier May coincidió con la asistencia de otros actores políticos, entre ellos la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Ambos acudieron al evento en el que el mandatario de Tabasco expuso los avances de su segundo año de administración.

⭕ Reaparece 'Andy' López Beltrán en informe de Javier May en Tabasco



En medio de señalamientos de presunta corrupción y tráfico de influencias, Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán reapareció públicamente este domingo en Villahermosa para acompañar al gobernador Javier May… pic.twitter.com/yVJbTzGaXw — Político MX (@politicomx) November 8, 2026

Durante el acto, López Beltrán fue visto entre los invitados y mantuvo contacto con asistentes. Su aparición pública se produjo pocos días después de que difundiera un mensaje para responder a versiones que lo vinculan con presuntas irregularidades relacionadas con el llamado huachicol fiscal y con el empresario Amílcar Olán Aparicio.

Inclusive se le pudo ver en algunas de las fotografías compartidas por los asistentes, incluida una imagen compartida por la gobernadora Rocío Nahle García, en la que se le observa por detrás de la mandataria veracruzana durante el evento.

López Beltrán negó tener nexos con el contrabando de combustible y rechazó que mantenga negocios o relaciones de complicidad con Olán. También descartó haber utilizado influencias para favorecer a particulares o conseguir contratos públicos.

En ese mismo pronunciamiento, acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego y a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza de impulsar una presunta campaña de desprestigio en su contra, así como contra su familia y Morena.

Andres Manuel López Beltran en una fotografía compartida por la gobernadora Rocío Nahle ı Foto: Facebook Rocío Nahle

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LMCT