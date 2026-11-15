Asesinan a periodista Eduardo Flores en Guerrero; FGE abre investigación

El periodista Eduardo Flores fue asesinado en Acapulco, Guerrero, hechos por los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación.

La muerte del comunicador fue informada originalmente por la Federación de Periodistas de Acapulco, la cual compartió una esquela en sus redes sociales lamentando la pérdida de su compañero.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Eduardo Flores Salado. Le expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, se lee en la esquela.

Familiares y amigos del comunicador asesinado lamentaron la pérdida y dedicaron sentidos mensajes por el homicidio de su compañero: “Mi mas sentido pésame un abrazo enorme Lalito en donde estés, te recordaré como un joven amable. Educado. Trabajador y muy responsable”, escribió una usuaria de redes sociales.

FGE abre investigación por homicidio calificado

Posteriormente, la FGE publicó que inició una carpeta de investigación por estos hechos, y aseguró que la indagación es por el delito de “homicidio calificado”.

Detalló que el probable homicidio ocurrió la noche del 14 de noviembre en Acapulco, y que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

🚨Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco, Guerrero



El reportero fue encontrado sin vida la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Noguera, cerca del poblado de La Sabana.



La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por homicidio… pic.twitter.com/QkL03hp5VA — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2026

De acuerdo con información extraoficial difundida por el medio Semanario Zeta, el hallazgo del cuerpo del periodista se reportó a través de una llamada al número de emergencias 911, recibida alrededor de las 21:00 horas del citado día.

El cuerpo sin vida del comunicador fue localizado en la calle Del Rastro, colonia La Sabana, en Acapulco. Según reportes, presentaba huellas de estrangulamiento.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron e identificar a quien o quienes resulten responsables”, concluye la FGE en su comunicado.

Comunicado de la FGE Guerrero sobre homicidio de periodista. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién era Eduardo Flores, “Lalito”, periodista asesinado?

De acuerdo con el medio Semanario Zeta, Eduardo Flores Salado, conocido como “Lalito”, era un reportero con vasta experiencia en medios locales de comunicación.

Se le conoce principalmente por haber trabajado en el extinto periódico Novedades Acapulco, en el cual cubrió diversas fuentes, entre ellas seguridad, cultura, turismo y ciudad. También, trabajó con la empresa Enfoque Informativo, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Asimismo, formaba parte de los grupos Colectivo Prensa Rosa y la mencionada Federación de Periodistas de Acapulco.

Se desconocen más detalles de su trayectoria profesional o su vida personal.

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