Detienen a Miguel Ángel ‘N’, integrante de ‘Los Rs’ relacionado con el homicidio de Carlos Manzo

Detenido Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, identificado como presunto integrante de “Los Rs”, el 14 de noviembre de 2026.

Tras un enfrentamiento con autoridades federales, este sábado fue detenido Miguel Ángel “N”, alias “Diego”, o “Mike”, identificado como integrante de “Los Rs”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionada con el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Ocurrió en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, luego de que ocupantes de una camioneta dispararon en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que llevaban a cabo “recorridos de prevención y disuasión del delito”.

Durante intercambio de disparos, las autoridades abatieron a uno de los presuntos agresores, lo que derivó en la captura de Miguel Ángel “N”, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

En Atotonilco el Alto, Jalisco, elementos de @SSPCMexico, de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, identificado como presunto integrante de “Los R’s”, facción del CJNG.… pic.twitter.com/Z2BXRUiKAf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 15, 2026

García Harfuch recordó que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificados como cabecillas de “Los Rs”, se encuentran detenidos y son señalados como los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio de Uruapan, Michoacán.

Sin ofrecer más detalles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agradeció a las autoridades y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

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cehr