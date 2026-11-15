Asesinan a Juana Tzanahua Gálvez, regidora del PRI en Texhuacán, Veracruz

Juana Tzanahua Gálvez, regidora del PRI en el municipio de Texhuacán, Veracruz, fue asesinada junto con su esposo mediante un presunto ataque armado directo ocurrido la tarde del sábado.

Medios locales reportaron que la regidora priista y su esposo, Gervacio Hernández, viajaban en automóvil rumbo a la Comunidad Apoxteca del mismo municipio, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra.

Condeno enérgicamente el cobarde asesinato de Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI en Texhuacán, Veracruz, y de su esposa, Juana Tzanahua Gálvez, regidora del Ayuntamiento.



Mi solidaridad con sus familias y seres queridos.



¡No podemos permitir que la… pic.twitter.com/y1lVTLMeoF — Carolina Viggiano (@caroviggiano) November 15, 2026

De manera preliminar, se reportó que solo había perdido la vida Gervacio Hernández. Sin embargo, horas después se confirmó que también había fallecido la priista. Se informó sobre una persona herida más, de quien no se ha confirmado identidad.

PRI lamenta homicidio; Ayuntamiento exige justicia

Fue el PRI, partido en que militaba Juana Tzanahua Gálvez, el que confirmó el fallecimiento de la regidora de Texhuacán.

Lo hizo a través de una esquela publicada en sus redes sociales, en donde expresó un sentido mensaje a sus familiares.

“Lamentamos el fallecimiento de Juana Tzanahua Gálvez, regidora del PRI en el municipio de Texhuacan. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos, a quienes les deseamos pronta resignación. Descanse en paz”, se lee en la esquela.

En el mismo sentido, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó los hechos y confirmó que se trató de un homicidio.

Moreno Cárdenas acusó que, en hechos como este, queda de manifiesta la incapacidad de los gobiernos de Morena para mantener la seguridad en estados como Veracruz.

Nuestra más enérgica condena por el asesinato de Gervacio Hernández Mellado, excandidato del PRI a la presidencia municipal de Texhuacán, Veracruz, víctima de un ataque armado en el que también resultaron gravemente heridas su esposa, la Regidora Juana Tzanahua, y una… pic.twitter.com/o7Ghn4ereA — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 15, 2026

Ayuntamiento exige investigación exhasutiva

En tanto, este domingo, el Ayuntamiento de Texhuacán emitió un comunicado independiente en donde, de igual forma, lamentó la muerte de la regidora, y exigió a las autoridades estatales una investigación “exhaustiva, transparente y expedita”.

A través de un mensaje en redes sociales, el Ayuntamiento exigió que los hechos no queden impunes.

“El Gobierno Municipal de Texhuacan alza la voz con firmeza y exige a las autoridades competentes del estado el pronto y total esclarecimiento de este deceso”, escribió el Ayuntamiento de Texhuacán.

“​No permitiremos que la impunidad prevalezca. Demandamos una investigación exhaustiva, transparente y expedita que permita dar con los responsables de este trágicos hechos y se haga justicia. Texhuacan es un pueblo de paz, trabajo y unidad, y hoy más que nunca exigimos seguridad y justicia para quienes han servido a nuestra comunidad”, abundó.

El Ayuntamiento de Texhuacán, Veracruz, concluyó su mensaje con condolencias a la familias y cercanos de la regidora que perdió la vida.

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