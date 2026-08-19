Somos México no descarta alianza con PAN y PRI para elecciones de 2027 en CDMX

Este miércoles, miembros del Comité Directivo de Somos México aseguraron que, ante una posible falta de certidumbre institucional en las elecciones intermedias de 2027, no descartan una alianza en la Ciudad de México con el Partido Acción Nacional (PAN) o, incluso, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

María del Rosario Guerra, la Secretaria General de la organización en la capital, aseveró que esta es una posibilidad totalmente real, ya que su movimiento, el cual obtuvo su registro nacional en junio pasado, está totalmente abierto a construir una oposición capaz de hacerle frente a las aspiraciones del partido mayoritario a nivel local.

“Todo el que quiera puede sumarse. Con todas las nociones sociales y las orientaciones de la sociedad civil. Queremos un movimiento amplio que efectivamente, tome en sus manos el reclamo de recuperar la ciudad para nosotros”, confirmó la ex-Senadora federal.

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Somos México no descarta alianza con PAN y PRI ı Foto: Luis Olivera | La Razón

Sobre estas cuestiones, Fernando Belaunzarán, el Representante de Somos México ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), apuntó que su partido también debe encontrar alguna forma de hacerle frente a la superestructura de Morena, ya que no habrá piso parejo de cara a las próximas elecciones, las cuales ponen en juego 66 diputaciones y 16 alcaldías en toda la Ciudad de México.

“Queremos una ciudad a 20 años, una ciudad bien planeada, una ciudad que no tenga ocurrencias para gobernar y que pues sea un asunto de piso parejo para todos, sobre todo encaminado al 2027 sobre el asunto de los actos anticipados de campaña, que ya empezamos a ver en toda la Ciudad de México”, externó el vocero.

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MSL