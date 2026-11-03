México encabeza en AL crímenes de periodistas

Casi la mitad de los asesinatos de periodistas que ocurrieron en América Latina y el Caribe durante 2024 y 2025 se concentraron en México, con 17 víctimas de las 37 que documentó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El país encabezó la lista regional de homicidios contra integrantes de la prensa, de acuerdo con el informe sobre seguridad e impunidad que el organismo internacional presentó este lunes.

El balance muestra que siete comunicadores perdieron la vida en territorio mexicano durante 2024 y otros 10 en 2025, un incremento de tres casos entre ambos años. La cifra superó ampliamente los seis asesinatos registrados en Colombia y los cuatro de Perú, países que también aparecen entre los más afectados por la violencia contra el ejercicio periodístico.

El Dato: Según el organismo, los riesgos para los periodistas aumentaron con el deterioro de la libertad de prensa en el mundo, con un incremento de las agresiones y el acoso judicial.

La dimensión del problema también alcanza las investigaciones judiciales. Como parte de la elaboración del Informe del Director General sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad 2026, la Unesco solicitó información a las autoridades mexicanas sobre 141 expedientes que permanecían sin resolución. México ocupó el segundo lugar entre las naciones con más casos sujetos a consulta, únicamente por debajo de Irak, que acumuló 168.

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Aunque el Estado mexicano entregó información, la recepción de esos datos no significa que los procedimientos hayan concluido ni que existan sentencias contra los responsables. La revisión de la situación judicial constituye uno de los componentes centrales del mecanismo de seguimiento de la Unesco.

Entre los homicidios que todavía aparecen con investigaciones en curso o sin resolver dentro de su Observatorio de Periodistas Asesinados figuran los de Patricia Ramírez González y Mauricio Cruz Solís, ocurridos en octubre de 2024, y los de Calletano de Jesús Guerrero, Alejandro Gallegos León y Raúl Irán Villarreal Belmont, quienes perdieron la vida en 2025.

Para dimensionar el problema, el organismo examinó las respuestas de 78 países sobre mil 358 casos sin resolver. México figuró entre las naciones con mayor número de expedientes sujetos a revisión, mientras que 30 Estados no atendieron las solicitudes de información sobre el avance de sus investigaciones.

1,641 Periodistas asesinados desde 2006 en el mundo

De manera paralela, el estudio identificó un retroceso mundial en el combate a la impunidad. El porcentaje de asesinatos de periodistas sin resolución judicial alcanzó 86 por ciento en el conjunto de países examinados, frente al 85 por ciento del informe anterior. Se trata del primer aumento de este indicador desde que comenzó la medición en 2012, cuando la proporción llegó al 95 por ciento.

En cuanto a la violencia letal, la organización contabilizó 189 periodistas asesinados en el mundo durante 2024 y 2025, un incremento de 20 por ciento respecto del bienio anterior. De ese universo, 127 murieron en zonas de conflicto armado.

El informe también identificó riesgos para quienes investigan asuntos públicos dentro de sus propios países: “Los periodistas locales que cubren conflictos armados, corrupción, política y delincuencia siguen siendo, con diferencia, el colectivo más vulnerable”.

Fuera del periodo que comprende esta edición, la Unesco contabilizó ocho periodistas asesinados en territorio nacional entre enero y agosto de 2026, entre ellos Roxana Guzmán Ramírez, Josué Martínez Contreras y Alejandro Leyva Aguilar.

La publicación de los resultados coincide con el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre.