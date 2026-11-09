Captura Policía de Jalisco a ‘Beto el Mexa’, objetivo del FBI buscado por homicidio

Imagen del detenido por las autoridades de Jalisco.

La Policía de Jalisco rastreó, localizó y capturó en Autlán de Navarro a un objetivo mayor del FBI que contaba con una orden de aprehensión por homicidio emitida por un tribunal en California, Estados Unidos.

En seguimiento a información compartida por autoridades estadounidenses, los oficiales estatales tomaron conocimiento de la búsqueda de Alberto Alonso “A”, de 27 años, alias “Beto El Mexa”, originario de California, quien era buscado desde junio pasado por el delito de homicidio.

El trabajo colaborativo entre la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), y el Escuadrón Aerotáctico Titán permitió trazar y ejecutar un esquema de búsqueda.

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Con monitoreos multiplataforma, la Policía Cibernética dirigió el perímetro de búsqueda hacia el interior del Estado.

El cruce de información llevó a los oficiales hasta un punto denominado La Lima, Autlán, en donde consiguieron ubicar a un sujeto con las características del objetivo.

Una vez que corroboraron su identidad a través de la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de los Estados Unidos, detuvieron al individuo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración (INAMI), donde se iniciaron los trámites para trasladarlo ante el Tribunal Superior de California.

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FGR