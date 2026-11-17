El gobernador Alejandro Armenta y Pemex iniciaron la reconstrucción de seis kilómetros del Camino a La Resurrección tras 70 años de rezago.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el gerente de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex), César Raúl Ojeda Zubieta, dieron inicio este martes al proyecto de reconstrucción y modernización del Camino a La Resurrección, una obra de 6 kilómetros en la capital del estado que atiende un rezago de aproximadamente 70 años mediante una inversión de 120 millones de pesos.

Durante el anuncio, el mandatario estatal explicó que esta intervención mejora la movilidad y conectividad de las comunidades del norte de Puebla capital, resultado de la coordinación con el Gobierno de México y Pemex , institución que entregó 10 mil toneladas de cemento asfáltico AC-20, un camión de desazolve tipo Vactor y un primer paquete de maquinaria.

Combate al huachicoleo fortalece colaboración

Alejandro Armenta Mier destacó que el combate a la extracción ilegal de hidrocarburos permitió fortalecer esta colaboración interinstitucional, tras lograr la recuperación de 3.5 millones de litros de combustible en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y autoridades de seguridad.

Añadió que Puebla pasó de 8 módulos de maquinaria a 14 trenes de pavimentación —con cinco más en licitación para alcanzar 19 el próximo año—, lo que permite reducir hasta en 60 por ciento los costos de pavimentación.

“Son transformaciones totales, soñamos y pensamos en grande para transformar en grande, lo único que busca esta administración es que le vaya bien a Puebla”, expresó el gobernador al subrayar la optimización de los recursos públicos.

Los apoyos entregados por Petróleos Mexicanos representan una inversión social de 120 millones de pesos para fortalecer la infraestructura estatal. ı Foto: Especial.

Por su parte, César Raúl Ojeda Zubieta detalló que los apoyos entregados también incluyen una barredora y una pavimentadora, anunciando además seis mil toneladas adicionales de AC-20 para respaldar las labores viales en la entidad.

El secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras, precisó que el Camino a La Resurrección abarca seis kilómetros desde la calle 110 Oriente hasta su conexión con el Camino a San Miguel Canoa, cubriendo 60 mil 599 metros cuadrados con trabajos de fresado, carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones, muros de contención, drenaje pluvial, señalamiento y alumbrado público para conectar La Resurrección, San Miguel Canoa y San Sebastián Aparicio, así como el acceso al ecoparque La Malinche.

Asimismo, el funcionario reportó que en 2025 se intervinieron 33 vialidades (146 kilómetros y cinco mil calles) en beneficio de 1.7 millones de habitantes, mientras que en 2026 se trabaja con 13 trenes en 100 vialidades (412 kilómetros en 31 municipios y 28 mil calles) con impacto para 2.6 millones de personas.

Finalmente, el presidente auxiliar de La Resurrección, Miguel Zapotitla, junto con habitantes como Catalina Sebastian Ramos Santa Bárbara, Guillermina Pérez Potrero, Marcelino López García y Micaela Manzano , agradecieron la concreción de esta demanda esperada durante siete décadas en un evento que contó con la presencia de legisladores federales y locales, la fiscal general Idamis Pastor y la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García.

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JVR