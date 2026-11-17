Beatriz Mojica Morga afirmó que la unidad se construye en el territorio mediante asambleas seccionales en las ocho regiones de Guerrero.

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, Beatriz Mojica Morga, afirmó este martes desde Chilpancingo, Guerrero, que la unidad política se construye en el territorio, destacando que las definiciones internas en municipios con alta competencia como Acapulco y Zihuatanejo se resolverán mediante encuestas públicas.

Durante una entrevista radiofónica, Mojica Morga explicó que su labor de coordinación ha consistido en recorrer las ocho regiones del estado mediante asambleas seccionales cercanas a la ciudadanía para escuchar sus planteamientos y consolidar acuerdos con todos los actores políticos desde la base.

Respecto a las demarcaciones con elevada participación interna, como Acapulco —donde se registraron más de 90 aspirantes— y Zihuatanejo, la coordinadora enfatizó que el método de selección será la encuesta y subrayó que los resultados deberán ser respetados por todos los participantes.

TE RECOMENDAMOS: Con inversión de 120 mdp Pemex y gobierno de Puebla inician rehabilitación del Camino a La Resurrección

“Nosotros tenemos un movimiento muy maduro, que siempre pone por delante los intereses del pueblo. Hay un mecanismo muy específico, el mecanismo para la elección de las coordinaciones, que son las encuestas, es decir, el pueblo decide”, expresó al recordar que en el proceso estatal las mediciones públicas se respetaron puntualmente.

Asimismo, destacó que Guerrero se convirtió en la primera entidad federativa del país en formalizar un convenio de coalición rumbo al proceso electoral, tras registrar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Me dio mucho gusto que me hayan invitado a registrar la coalición, que es una coalición partidista de nuestro movimiento, Morena, junto con el PT y junto con el Partido Verde Ecologista”, señaló, precisando que se trata de una coalición parcial para ayuntamientos y diputaciones locales en la que los municipios grandes se definirán por encuesta.

Cuestionada sobre la jornada de búsqueda emprendida por madres y padres de personas no localizadas, Mojica Morga manifestó su solidaridad y reconoció que existe atención del Estado mexicano y acompañamiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), aunque consideró necesario reforzar las acciones para obtener mejores resultados y atender las causas.

“Detrás de cada persona desaparecida hay una familia que vive con la angustia, con la incertidumbre. Las madres buscadoras hay que escucharlas”, sostuvo la coordinadora estatal.

Finalmente, Beatriz Mojica fijó postura en torno al asesinato del periodista Eduardo Flores Salas ocurrido en Acapulco, exigiendo una investigación profunda y el castigo correspondiente a los responsables por tratarse de un crimen que atenta contra la libertad de expresión.

“Lamentamos mucho estos hechos. Toda nuestra solidaridad a la familia del compañero periodista”, concluyó durante su intervención radiofónica.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR