Supervisan nuevos caminos artesanales en la Montaña de Guerrero

El Gobierno de México y las autoridades de Guerrero supervisaron el avance de los caminos artesanales en Mexcaltepec II, municipio de Chilapa de Álvarez.

El Gobierno de México y las autoridades de Guerrero supervisaron el avance en la construcción de los caminos artesanales en Mexcaltepec II, municipio de Chilapa de Álvarez. Esta infraestructura vial busca conectar a poblaciones históricamente aisladas en la Montaña Alta y Baja de la entidad.

La iniciativa forma parte del Plan Maestro impulsado por el Poder Ejecutivo Federal. El proyecto coordina acciones integrales en 19 localidades pertenecientes a los municipios de Atlixtac, Chilapa, Olinalá y Zapotitlán Tablas, con el fin de acercar servicios básicos a las familias locales.

Durante el recorrido por la zona de obras, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) evaluaron las facilidades de traslado que generarán estos senderos de concreto, construidos directamente por mano de obra comunitaria.

Destaca impacto en la vida de la comunidad

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, enfatizó la importancia de estas vías de comunicación para el desarrollo comunitario cotidiano. “No hay obra pequeña cuando impacta directamente en la vida de los habitantes de una comunidad”, declaró el funcionario federal durante la supervisión.

A la par de las obras viales, las autoridades instalaron una Feria de Servicios y el Tianguis del Bienestar en Mexcaltepec II. En este espacio, los pobladores recibieron insumos de primera necesidad sin costo, como parte de la atención integral a la región.

Los senderos de concreto son edificados directamente por mano de obra de las propias comunidades para interconectar zonas de la Montaña Alta y Baja. ı Foto: Especial.

La estrategia integral contempla no solo vialidades, sino también la cobertura en materia de educación pública, salud, vivienda digna, asistencia técnica agrícola y electrificación. Con ello, las dependencias federales y estatales buscan fortalecer el desarrollo productivo y la permanencia escolar de niñas y jóvenes.

En las labores de acompañamiento y logística participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y autoridades comunitarias locales.

El modelo de caminos artesanales se mantiene como uno de los ejes centrales de desarrollo en el sur del país. Su objetivo prioritario radica en atender las causas del rezago social, reducir brechas de desigualdad y fomentar la pacificación territorial en zonas de alta vulnerabilidad.

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JVR