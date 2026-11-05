Impulsar la agroindustria para el desarrollo de Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Atoyac de Álvarez, Guerrero. — En Guerrero hay talento, iniciativa y manos trabajadoras que transforman nuestros recursos en oportunidades, destacó la Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Beatriz Mojica Morga, durante su visita a Industrial de Coco - ICOSA, en Atoyac de Álvarez, donde atendió la invitación de los productores y conoció de cerca el proceso de elaboración de café y aceite de coco, así como el esfuerzo que hay detrás de cada producto.

Durante el recorrido, productores locales le mostraron el camino completo del café: desde la cereza madura cortada en planta, hasta su transformación en café natural, pergamino y café oro, para finalmente llegar al tostado y molido listo para su consumo. Guerrero, destacaron, es especialista en café natural.

También se expuso el proceso del coco, desde el aprovechamiento del agua y la pulpa, hasta la elaboración de aceite de coco, un producto con alto valor nutricional y con potencial para su uso en alimentos, cosméticos y otros derivados.

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Mojica Morga señaló que mientras en Guerrero se pueda transformar la materia prima dentro del estado y agregar valor a la producción, la cadena completa se verá beneficiada, desde el productor hasta el consumidor final.

“Es fundamental reconocer y valorar el trabajo de quienes producen”, expresó.

La coordinadora subrayó que en Morena la atención a las causas es primero: escuchar al pueblo, caminar el territorio y defender a quienes menos tienen. Aseguró que el proyecto de la Transformación en Guerrero no se construye desde el escritorio, sino junto a las y los productores, las mujeres, los jóvenes y las comunidades que todos los días sacan adelante al estado con su trabajo.

Reiteró que fortalecer la agroindustria es también una causa social, porque significa más empleo digno, más oportunidades para las familias del campo y que la riqueza que se genera en Guerrero se quede en Guerrero.

La visita forma parte de un diálogo con productores para fortalecer la agroindustria en la entidad, con innovación y acompañamiento, para que el esfuerzo de las familias guerrerenses se traduzca en mejores ingresos y desarrollo para sus comunidades.

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FGR