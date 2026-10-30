Guerrero crece 2.7% en el segundo trimestre de 2026, destaca Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga resalta los indicadores de crecimiento económico presentados por el INEGI para Guerrero.

Beatriz Mojica Morga, destacó que el crecimiento de 2.7% de la actividad económica de Guerrero durante el segundo trimestre de 2026 es un indicador positivo del esfuerzo que realiza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para dinamizar la economía del estado.

Beatriz Mojica enfatizó el compromiso del proyecto de transformación con el desarrollo de Guerrero. ı Foto: Beatriz Mojica

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) coloca a Guerrero en el lugar 12 a nivel nacional y con una contribución de 0.03 puntos porcentuales a la variación nacional.

Beatriz Mojica refirió que este avance se explica por el crecimiento de 3.0% en actividades terciarias y de 2.4% en actividades secundarias, mientras que las actividades primarias retrocedieron -1.6%.

Beatriz Mojica subrayó que la coordinación entre el estado y la federación rinde frutos. ı Foto: Beatriz Mojica

Finalmente, señaló que la inversión federal concentrada en Acapulco ha sido clave para la reactivación económica, el fortalecimiento del turismo y la generación de empleos, y reiteró que el trabajo coordinado entre el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado y la federación está dando resultados tangibles para Guerrero, como lo confirma el propio INEGI.

am