Economía mexicana crece 3.2% en el tercer trimestre, su mayor avance desde 2023

Durante el tercer trimestre del año, la economía mexicana registró un crecimiento de 3.2 por ciento, el mayor repunte desde un mismo periodo pero de 2023, cuando presentó un aumento de 3.3 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De manera detallada, esta expansión se explicó por la recuperación de las actividades industriales y el dinamismo de los servicios, principalmente, según informó la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB).

Este resultado confirma una aceleración de la actividad económica en lo que va del año, luego de que el PIB avanzó apenas 0.2 por ciento anual entre enero y marzo y 2.1 por ciento en el segundo trimestre, hasta alcanzar 3.2 por ciento entre julio y septiembre, con cifras originales.

El sector industrial creció 3.0 por ciento anual durante el tercer trimestre, luego de registrar una contracción de 2.6 por ciento en el mismo periodo de 2025. ı Foto: larazondemexico

Así el crecimiento en sectores secundarios y terciarios, y en comparación trimestral

En su comparación trimestral y con datos desestacionalizados, la economía creció 0.9 por ciento, después de registrar un incremento de 1.4 por ciento en el periodo inmediato anterior.

Por su parte, las actividades secundarias, que incluyen al sector industrial, registraron un crecimiento de 3.0 por ciento, desde una caída anual de 2.6 por ciento en el tercer trimestre de 2025.

En el tercer trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB incrementó 0.9% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna creció… pic.twitter.com/n5WRj7cMvw — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 30, 2026

En tanto, las actividades terciarias, relacionadas con el comercio y los servicios, avanzaron 3.4 por ciento anual, mientras que las primarias, vinculadas con las actividades agropecuarias, aumentaron 2.2 por ciento.

Pese al repunte registrado durante el tercer trimestre, el crecimiento acumulado de la economía mexicana entre enero y septiembre se ubicó en 1.9 por ciento anual, con cifras desestacionalizadas, lo que refleja el efecto del menor dinamismo observado durante los primeros meses del año.

Por sectores, los servicios acumularon una expansión de 2.2 por ciento, las actividades primarias de 2.0 por ciento y las industriales de 1.1 por ciento.

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