Actividad económica avanza 3.7% interanual

Las manufacturas y los servicios tuvieron tracción mensual y anual

LA ECONOMÍA mexicana habría registrado un crecimiento anual de 3.7 por ciento durante septiembre de 2026, impulsada principalmente por las actividades relacionadas con el comercio y los servicios; sin embargo, a tasa mensual mostró señales de desaceleración, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el avance mensual fue de apenas 0.1 por ciento, cifra inferior al 0.5 por ciento estimado para agosto, lo que refleja una pérdida de dinamismo de la actividad productiva durante el noveno mes del año.

En su comparación anual, la economía habría acelerado su crecimiento, al pasar de 3.2 por ciento en agosto a 3.7 por ciento en septiembre, una diferencia de 0.5

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puntos porcentuales.

Por sectores, las actividades terciarias, que comprenden el comercio y los servicios, habrían aumentado 4.0 por ciento anual, mientras que las secundarias, relacionadas con la industria, registrarían un incremento de 3.6 por ciento.

No obstante, ambos sectores presentarían un avance mensual de sólo 0.1 por ciento. En agosto, las actividades industriales crecieron 0.6 por ciento, mientras que las terciarias aumentaron 0.3 por ciento.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que los resultados de este indicador demuestran que la tendencia de la economía, desde julio, es positiva, es de crecimiento. “Las medidas que está tomando el gobierno de la República están rindiendo frutos positivos”.