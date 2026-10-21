LATAM prevé impacto por turbosina

LATAM AIRLINES prevé que el aumento de su capacidad este año se sitúe en la parte inferior del rango previsto tras reducir parte de la oferta en respuesta al alto precio del combustible para aviones, dijo a Reuters su CEO, Roberto Alvo, lo que indica una senda de expansión más cautelosa para el mayor grupo aéreo regional.

La aerolínea anunció en agosto que preveía un alza de capacidad de 9.0 a 10 por ciento interanual en 2026 y un EBITDA ajustado de entre 4 mil 100 y 4 mil 400 millones de dólares.

“Hemos cancelado algo más de capacidad debido a los altos precios del combustible”, dijo Alvo en una entrevista al margen de la conferencia de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Transporte Aéreo.

EL TIP: HACE DOS años, la aerolínea estrenó una aeronave A320 inspirada en los colores de la bandera de Chile.

Según explicó, el modelo de LATAM se mantiene sólido gracias al estricto control de costos y a los mayores ingresos por primas, aunque el grupo, al igual que otras aerolíneas, no ha podido trasladar a los pasajeros la totalidad del avance del costo de combustible.

Alvo afirmó que la firma consume entre 36 y 38 millones de barriles anuales de combustible para aviones, lo que significa que una variación de 10 dólares por barril se traduce en un impacto económico anual de aproximadamente 370 millones de dólares.

Según explicó, los cálculos en los que se basaban las previsiones anteriores de la compañía ya implicaban unos mil 700 millones de dólares en costos adicionales de combustible para el año, y que el impacto había aumentado ligeramente desde entonces, ya que los precios del cuarto trimestre se mantuvieron por encima de esas estimaciones.

Alvo afirmó que el impulso de LATAM hacia el tráfico premium de mayor rentabilidad era una estrategia a largo plazo, más que una respuesta a corto plazo a la crisis del combustible, basada en inversiones en cabinas, salones, servicio a bordo, conectividad y una experiencia del cliente más amplia.

También dijo que la firma estaba interesada en estudiar ofrecer servicios a otras ciudades mexicanas, como los centros de negocios de Guadalajara y Monterrey, aunque dichas rutas dependerían en parte de la disponibilidad

de aeronaves.

Alvo dijo que esas oportunidades podrían volverse más viables a medida que LATAM comience a recibir aviones Airbus A321XLR a partir del próximo año.