Dólar HOY 30 de octubre: ¿Cómo abrió el peso mexicano este viernes?

El peso mexicano alcanzó un nuevo máximo y se acercó nuevamente a la barrera de las 19.00 unidades por dólar. Te contamos en cuánto abrió el dólar hoy, 30 de octubre, y qué esperar de la moneda nacional.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el mercado registra valores de apertura del dólar en aproximadamente 18.8597 pesos mexicanos, con un máximo de 18.9269 y un mínimo de 18.8432 unidades por moneda verde.

El tipo de cambio dio un salto a un nuevo máximo del año de 18.91 pesos por dólar, después de la publicación del PIB de México. pic.twitter.com/HUnWiVWaDl — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 30, 2026

La apertura registra una modesta apreciación respecto al cierre del jueves, que fue de 18.8675 pesos por dólar, pero un mejor panorama de la relación peso - dólar será dado a conocer cuando se publique el cierre de esta tarde.

En tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, hoy en bancos el dólar se paga entre 17.00 y 18.26 pesos, siendo Banamex la institución que mejor valor ofrece por moneda verde, al pagar 18.26 unidades de la moneda nacional.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Qué subió o bajó el precio del dólar HOY 30 de octubre?

El peso mexicano alcanzó un nuevo máximo después de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera a conocer su decisión sobre la tasa de interés y de que se fortaleciera la moneda verde tras un crecimiento mejor de lo esperado de la economía estadounidense.

El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su tasa de referencia en un rango de 3.75 a 4.00 por ciento, si bien hubo dos votos dentro del Comité Federal de Mercado Abierto en favor de un incremento inmediato.

La decisión de la Reserva Federal implica que el diferencial entre los activos estadounidenses y los de México se mantiene estrecho, lo cual, a su vez, reduce el atractivo de operaciones en la moneda de nuestro país y contribuye a su debilitación.

Si la Reserva Federal estadounidense aumenta aún más la tasa de inflación y el Banco de México mantiene o reduce la suya, el diferencial podría estrecharse todavía más. Esta incertidumbre contribuye al debilitamiento del peso.

En tanto, la economía estadounidense creció más de lo esperado, lo cual, a su vez, fortaleció al dólar. Así quedó manifestado el jueves, cuando se publicó la primera estimación del PIB estadounidense del tercer trimestre, que fue de 3.4 por ciento.

La economía estadounidense mostró mayor fortaleza de la prevista, impulsada por la inversión empresarial y el consumo.

Esto importa porque una economía más dinámica puede mantener las presiones inflacionarias y darle argumentos a la Fed para conservar una política monetaria restrictiva.

Finalmente, este viernes el Inegi publica la Estimación Oportuna del PIB del tercer trimestre de 2026.

Es uno de los indicadores más importantes de esta semana porque permitirá conocer si la economía mexicana logró consolidar la recuperación observada durante julio y agosto.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am