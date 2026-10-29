Auge exportador de México aún es limitado, reconoce Hacienda

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, ayer, durante su participación en el Simposio de Milken Institute.

Aunque el auge mundial de la Inteligencia Artificial (IA) ha impulsado las exportaciones nacionales de equipos electrónicos e informáticos, cuyo valor se ha duplicado en términos anuales, dicho dinamismo sólo se traduce de manera parcial en producción y empleo nacionales, debido al bajo contenido nacional en los bienes que se venden al exterior, reconoció el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Durante la inauguración del Simposio Global de Inversores del Instituto Milken, el funcionario federal destacó que México se ha convertido en un proveedor relevante para el ciclo de inversión tecnológica mundial; sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos es incrementar el valor agregado nacional en las exportaciones, particularmente en los sectores electrónico y automotriz.

“En nuestros dos principales sectores exportadores, la proporción de valor añadido nacional en la producción es mucho menor: 29 por ciento en vehículos y autopartes y 14 por ciento en equipos informáticos y electrónicos. Por eso, el auge de las exportaciones sólo se traduce, en parte, en producción nacional y empleo”, sostuvo durante su participación en este evento.

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Expuso que cerca de dos terceras partes del valor de las exportaciones mexicanas se producen en el país, cifra que está por debajo del 80 por ciento que alcanzan otras economías.

El Dato: Las estimaciones de la SHCP refieren que 83 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia EU está cubierto por el T-MEC, frente a 50% registrado en 2024.

Esta diferencia representa uno de los principales desafíos para aprovechar el dinamismo del comercio exterior, particularmente en industrias que mantienen una elevada integración con las cadenas internacionales de suministro, señaló.

No obstante, destacó que el reto no es menor, si se considera que México se ha beneficiado del ciclo de inversión mundial en IA, principalmente por la demanda de equipos electrónicos e informáticos, cuyas exportaciones acumulan 26 meses consecutivos de crecimiento anual, detalló.

Afirmó que desde 2023, la producción de equipos informáticos ha registrado un avance promedio anual de 6.2 por ciento, mientras que el empleo en esta industria ha aumentado 5.9 por ciento, lo que refleja una expansión de la actividad, aunque persisten limitaciones para incrementar la participación de proveedores nacionales.

Ante este escenario, el funcionario sostuvo que una de las prioridades del Plan México es elevar el contenido nacional de las exportaciones mediante una mayor inversión y el desarrollo de cadenas desuministro locales.

El Tip: La SHCP contempla deducciones inmediatas de hasta 91% con el fin de impulsar la inversión productiva.

Para ello, el Gobierno federal mantiene la meta de incrementar la inversión hasta 28 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, además de ofrecer incentivos fiscales para la adquisición de activos fijos, la innovación y la capacitación, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva del país.

Por otra parte, señaló que México está bien posicionado para afrontar este contexto y la economía está cobrando impulso, por lo que ejemplificó que en el segundo trimestre, el PIB ajustado estacionalmente creció 1.4 por ciento respecto al trimestre anterior y 1.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que supone su mayor expansión trimestral desde el segundo trimestre de 2022.

El rendimiento que resaltó el secretario de Hacienda se sustenta en el mercado laboral, la contribución de una inversión pública y privada que crece, la inversión extranjera directa, el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo de capacidades en segmentos seleccionados.

De igual forma, señaló que el comercio con Estados Unidos constituye otra ventaja para México, ya que hoy es el mayor socio comercial del país vecino, con alrededor de 18 por ciento del comercio estadounidense, casi cinco puntos porcentuales más que en 2016. “Esta mayor integración refuerza el papel de México en las cadenas de suministro norteamericanas, a medida que las empresas trasladan su producción más cerca del mercado estadounidense”, destacó.

El funcionario comentó además que aunque México afronta un entorno mundial complejo, lo hace desde una posición de fortaleza, luego de que, de acuerdo con sus estimaciones, la inflación se está acercando al objetivo, el déficit está disminuyendo, la inversión extranjera se encuentra en niveles récord y los exportadores se enfrentan a aranceles más bajos en el mercado estadounidense que sus competidores.

“Nuestra prioridad es atraer más inversión, aumentar la producción en México y crear más empleo. Trabajando con el sector privado, podemos convertir estas oportunidades en crecimiento a largo plazo”, finalizó.

Respaldan actual postura monetaria del Banxico

| Reuters |

La subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja, dijo que el actual nivel de la tasa de interés de referencia de 6.50 por ciento representa una “buena postura monetaria”, mientras la inflación continúa acercándose a la meta central del órgano monetario.

El Banxico mantuvo la tasa clave sin cambios en septiembre, en una decisión unánime, y retiró la orientación que señalaba explícitamente que los responsables de política monetaria dejarían los costos de endeudamiento en ese nivel.

4.0 Por ciento es el rango superior de la tasa de la Fed

“Creo que el 6.50 por ciento es una buena postura monetaria”, dijo en un evento del sector. Agregó que el índice de precios al consumidor se ha mantenido dentro del rango objetivo de 3.0 por ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual, durante 18 de los últimos 22 meses. Borja afirmó que la inflación se acerca a la meta, aunque advirtió que “el trabajo aún no ha terminado”.

La inflación de México se aceleró en la primera quincena de octubre a un 3.62 por ciento interanual, mientras que el índice subyacente se ubicó en un 3.78 por ciento, ambos datos en la parte alta del intervalo. En tanto la actividad económica redujo su ritmo en agosto, aunque menos de lo previsto, según las últimas cifras oficiales.

La subgobernadora dijo que los indicadores económicos recientes apuntan a un repunte de la actividad, impulsado por la resiliencia de los servicios, la construcción vinculada a proyectos de infraestructura y la manufactura tecnológica.