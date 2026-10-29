Prevén que exportaciones crezcan 30%

México podría tener un cierre histórico en sus exportaciones con un crecimiento de 30 por ciento hacia el cierre de 2026, lo que superará los 800 mil millones de dólares y, si se suma que las importaciones también rondarán en el mismo monto, se tendrá un intercambio comercial y cifra récord de 1.6 billones de dólares, indicó Sergio E. Contreras Pérez, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

“No muchos países en el mundo tienen estas condiciones y estos resultados extraordinarios. Y lo más interesante es que vamos a tener un superávit cerca de 15,000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras extraordinarias que nos hablan de lo extraordinario que es México”, destacó en la inauguración del 32.º Congreso de Comercio Exterior Mexicano.

69.6 Por ciento exportaciones mexicanas fue de manufacturas

El representante sostuvo que el avance histórico se debe al sector manufacturero, ya que de ahí proviene 92 por ciento del total de las exportaciones y refleja la capacidad industrial del país; destacó la incursión estratégica en el sector de los semiconductores en los últimos meses.

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Contreras Pérez resaltó que no basta con que crezcan las exportaciones, sino que se tiene que agregar mayor valor agregado a lo que se produce en el país, una vez que se haga, se tendrá la oportunidad de que la economía tenga un impulso mayor.

Asimismo, se debe acercar a las empresas exportadoras con los proveedores nacionales para incorporar a las pequeñas y medianas empresas y que se fortalezcan las cadenas de suministro; de tal forma que las nuevas inversiones generen oportunidades, tecnología, mejores puestos de trabajo y por ende, valor agregado nacional.

El presidente del Comce agregó que el país tiene ventajas como lo es la “sólida base manufacturera” y la ubicación estratégica, además el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea se amplió y traerá “oportunidades extraordinarias”, y el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también se encuentra en revisión.