Respaldan actual postura monetaria del Banxico

La subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja, dijo que el actual nivel de la tasa de interés de referencia de 6.50 por ciento representa una “buena postura monetaria”, mientras la inflación continúa acercándose a la meta central del órgano monetario.

El Banxico mantuvo la tasa clave sin cambios en septiembre, en una decisión unánime, y retiró la orientación que señalaba explícitamente que los responsables de política monetaria dejarían los costos de endeudamiento en ese nivel.

4.0 Por ciento es el rango superior de la tasa de la Fed

“Creo que el 6.50 por ciento es una buena postura monetaria”, dijo en un evento del sector. Agregó que el índice de precios al consumidor se ha mantenido dentro del rango objetivo de 3.0 por ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual, durante 18 de los últimos 22 meses. Borja afirmó que la inflación se acerca a la meta, aunque advirtió que “el trabajo aún no ha terminado”.

La inflación de México se aceleró en la primera quincena de octubre a un 3.62 por ciento interanual, mientras que el índice subyacente se ubicó en un 3.78 por ciento, ambos datos en la parte alta del intervalo. En tanto la actividad económica redujo su ritmo en agosto, aunque menos de lo previsto, según las últimas cifras oficiales.

La subgobernadora dijo que los indicadores económicos recientes apuntan a un repunte de la actividad, impulsado por la resiliencia de los servicios, la construcción vinculada a proyectos de infraestructura y la manufactura tecnológica.