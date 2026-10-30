Inician obras del mayor polo del Plan México

Marcelo Ebrard, Julio Menchaca y autoridades en el arranque de obras en Hidalgo, ayer.

La Secretaría de Economía (SE) informó que arrancó la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán, Hidalgo, el mayor de los 15 complejos contemplados en el Plan México, cuya urbanización requerirá una inversión privada superior a 10 mil millones de pesos y permitirá generar cinco mil empleos en una primera fase.

El proyecto, que estará a cargo de la empresa DEWA, se desarrollará sobre una superficie de 922 hectáreas y forma parte de la estrategia del Gobierno federal para atraer capital privado, fortalecer la actividad industrial y promover una distribución más equilibrada de las oportunidades económicas entre las distintas regiones del país.

Durante el arranque de las obras, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dieron el banderazo de inicio a la construcción del complejo.

De acuerdo con la dependencia, el desarrollo contempla cinco fases e incorporará infraestructura industrial, sistemas de generación de energía renovable y mecanismos para el reúso de agua, además de servicios sociales.

Ebrard señaló que los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar buscan impulsar las inversiones y la generación de empleos mediante la coordinación entre autoridades federales, gobiernos estatales y el sector privado. La Secretaría de Economía indicó que el proyecto de Zapotlán forma parte de los 15 polos previstos en 14 entidades, con los que se busca ampliar la infraestructura productiva.