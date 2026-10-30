“Difícil decir que ya está el nearshoring 2.0”: Fibra Next

México cuenta con apenas 0.3 metros cuadrados de área de piso de venta per cápita, mientras que Brasil tiene 1.0 metro cuadrado y EU 3.5 metros cuadrados.

Pese a que algunas empresas asentadas en México han empezado a reactivar operaciones, tienen la intención de instalar nuevas líneas de producción o expandirse no puede determinarse que sea una segunda oleada de nearshoring o relocalización de cadenas de valor, señaló Raúl Gallegos, director general de Fibra Next.

Añadió que en el país no hay nuevas empresas porque aún no hay resultados concretos sobre las tarifas arancelarias que Estados Unidos impuso a México, y tampoco hay una conclusión respecto al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque la expectativa es que en cuanto pase la incertidumbre se podrá observar una nueva oleada de inversiones.

“Creo que sigue faltando algo de definición en la situación de tarifas y en el tratado en general, pero la expectativa es que se va a ir resolviendo el tema, más específico industria por industria y que en cuanto pasen estas definiciones que sí venga una oleada nueva de inversión. Entonces creo que ésa es la expectativa en general, pero difícil ahorita decir que ya está nearshoring 2.0”, indicó el directivo.

Por su parte, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno (Funo), destacó que, en el tercer trimestre de este año, los ingresos totales de la Fibra crecieron 6.0 por ciento intertrimestral o alrededor de 475 millones de pesos.

“Nuestros ingresos totales crecieron 475 millones de pesos, o sea, 6.0 por ciento comparado con el trimestre anterior; al final de cuentas, aquí lo que le interesa mucho al inversionista es cuánto se incrementó el flujo de operación por certificado y éste creció 8.3 por ciento contra el trimestre anterior, métricas sustancialmente relevantes”, indicó.