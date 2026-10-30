Tec va por “unicornios” rumbo a su centenario

En Monterrey, NL

Hacia 2043, el Tecnológico de Monterrey ya estableció una hoja de ruta clara para celebrar el centenario de su Escuela de Ingeniería y Ciencias: transformar la investigación académica en empresas de alto impacto; es decir, crear unicornios. Actualmente, la universidad ya cuenta con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y el Hub de Emprendimiento e Innovación; no obstante, aún hay retos que enfrentar como la escasez de capital de riesgo, los incentivos fiscales y la regulación.

“Uno de los énfasis que tenemos es cómo asegurarnos de crear una cultura y un ecosistema donde nuestros estudiantes, nuestras profesoras y profesores estén pensando en esas transformaciones que son de mayor escala. Estamos poniendo la meta de cuántos unicornios deberíamos crear en 17 años. Ahí está la conversación”, señaló Feniosky Peña-Mora, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.

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En entrevista con La Razón, dijo que en los 20 campus que tiene el Tec de Monterrey, el modelo académico tradicional que se enfoca en realizar publicaciones ha sido combinado con la investigación aplicada. En ese marco, la creación de unicornios ahora es una prioridad para resolver problemas concretos que afectan a la sociedad y a la industria; de esa forma se impulsan proyectos en tres áreas prioritarias: salud, clima y sostenibilidad, y transformación industrial.

El Dato: Actualmente, el Tec de Monterrey trabaja en algunos proyectos financiados por el Gobierno de la Ciudad de México para crear botanas saludables.

“La investigación que hacemos aquí no es solamente para publicación, es para tener un impacto positivo de transformación en la industria, en las personas y en el planeta”, agregó.

En salud, el Tec se ha enfocado en desarrollar investigaciones sobre cómo las personas pueden envejecer, pero sin padecer enfermedades crónicas; así como en seguridad alimentaria, que además empata con los objetivos del Plan México: asegurar que haya disponibilidad de los alimentos y que estos sean nutritivos.

Los proyectos para solucionar problemas del clima y la sostenibilidad incluyen la iniciativa Water 360, que se refiere al reciclado del agua y a cómo lograr que pueda ser reusado este recurso vital; también se trabaja en la desalinización en Guaymas, Sonora, llamada Blue Frontier, pero con celdas solares, porque uno de los principales problemas para este proceso es el alto consumo de energía.

Otra iniciativa, Green Frontier se desarrolla en Querétaro para crear alimentos de forma más rápida y eficiente, pero que sean más nutritivos.

“El tercer tema es la transformación industrial. Estamos enfocándonos en la industria 5.0. ¿Por qué la industria 5.0? Ahora vemos que la Inteligencia Artificial está jugando un papel mucho más predominante en todos los procesos de manufactura. ¿Cómo podemos trabajar humanos y agentes de inteligencia artificial para la eficiencia y uso de los equipos?”, acotó.

Sostuvo que el Tec ha reducido el tiempo para registrar sus innovaciones y se ha enfocado en sensibilizar a los investigadores para que registren su propiedad intelectual; además, se cuenta con una oficina que apoya financieramente algunas ideas para su comercialización.

Entre los avances que el Tec de Monterrey ha alcanzado está el recién inaugurado Hub de Emprendimiento e Innovación Eduardo T. Garza, el cual tiene la misión de fomentar la creación de empresas que se basen en tecnología.

A pesar de estos avances, los emprendedores enfrentan barreras financieras y normativas en el país, y en ese sentido exhortó a desarrollar una mayor tolerancia al fracaso, a crear mecanismos para fomentar el capital de riesgo: esquemas mixtos o incentivos fiscales para los inversionistas. Así como evitar la sobrerregulación.