Avanza obra

Con drones, Gobierno del Edomex instala cable de acero del Mexicable en Naucalpan

Gobierno mexiquense usa drones para colocar el cableado de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan; la obra presenta 74.71% de avance

Trabajos de instalación del cableado en las 11 estaciones del sistema de transporte mexiquense.
Trabajos de instalación del cableado en las 11 estaciones del sistema de transporte mexiquense. Foto: Gobierno Edomex
Por:
La Razón Online

Gobierno del Estado de México inició la instalación del cableado de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, con el uso de drones para desplegar el cable guía. La obra registra un avance general de 74.71 por ciento y tiene concluida al 100 por ciento la cimentación. Actualmente, comienzan los trabajos para colocar 9 mil 500 metros de cable.

El tendido se realiza a lo largo de las 11 estaciones del sistema y comprende tres etapas. La primera consiste en desplegar un cable guía de 19 milímetros con ayuda de drones; la segunda, en realizar la tracción del cable definitivo con especialistas provenientes de Italia, y la tercera, en tensar e integrar el sistema.

Drones especializados despliegan el cable guía para la nueva Línea 3 del Mexicable en Naucalpan.
Drones especializados despliegan el cable guía para la nueva Línea 3 del Mexicable en Naucalpan. ı Foto: Gobierno Edomex

El cableado enlazará las estaciones y los postes para permitir su monitoreo en tiempo real y contribuir a la seguridad de los pasajeros. También facilitará la supervisión de las cabinas, la velocidad y dirección del viento, los sensores instalados en los postes y los componentes electromecánicos.

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A cargo de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), el proyecto beneficiará a 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan. Entre los avances destacan la colocación de bases, contratrabes y columnas, los trabajos de construcción electromecánica por donde circularán las cabinas y la edificación de escaleras.

Personal técnico supervisa las maniobras aéreas para el tendido del cable de acero en el Edoméx.
Personal técnico supervisa las maniobras aéreas para el tendido del cable de acero en el Edoméx. ı Foto: Gobierno Edomex

La construcción de la Línea 3 del Mexicable forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para ampliar las opciones de transporte público moderno, seguro e incluyente.

Numeralia

  • 74.71 % de avance general de la obra
  • 100 % de cimentación concluida
  • 9,500 metros de cableado en proceso de instalación
  • 11 estaciones del sistema
  • 19 milímetros de diámetro del cable guía desplegado con drones
  • 3 etapas: despliegue del cable guía, tracción del cable definitivo y tensado e integración
  • 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan que se beneficiarán con el proyecto

am

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