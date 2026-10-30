Pablo Lemus celebra acuerdo con Gobierno federal por el agua mediante diálogo y no confrontación

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, se refirió a su reciente conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de buscar soluciones para el problema del agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y aseguró que “apostar por el diálogo dio buenos resultados”.

A través de un mensaje en video con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, Lemus Navarro aseguró que este diálogo con el Gobierno federal trajo como resultado un acuerdo para invertir más de 25 mil millones de pesos en favor de llevar agua de calidad a las familias de la ZMG.

Lo anterior, dijo el gobernador de Jalisco, demuestra que el diálogo es mejor que la confrontación.

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“Desde mi primera reunión con la Presidenta Sheinbaum, busqué encontrar juntos las soluciones a los principales retos de nuestro Estado, y específicamente el del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Apostar por el diálogo dio buenos resultados”, explicó el mandatario.

Un problema tan complejo como el abasto y la calidad del agua necesita de todas las partes. En Jalisco elegimos el camino del diálogo y logramos un acuerdo histórico con la Presidenta de México @Claudiashein para resolver el reto del agua.



Gobernar es encontrar soluciones por el… pic.twitter.com/yrVzZBWbDb — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 30, 2026

“Lo que merece Jalisco es recuperar el verdadero significado de hacer política. Buscar el bien común con diálogo, respeto y con trabajo. Nunca por medio de la confrontación”, abundó.

El mensaje de Pablo Lemus antecede a la glosa por el Segundo Informe de Gobierno del mandatario estatal, que se llevará a cabo del 11 al 23 de noviembre de este año.

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