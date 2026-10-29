Sheinbaum y Lemus anuncian 25 mmdp para resolver crisis hídrica

LA PRESIDENTA y el gobernador de Jalisco, ayer, en conferencia en Palacio Nacional.

Los gobiernos federal y de Jalisco anunciaron una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos destinados a la infraestructura para atender el problema del suministro y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que motivó protestas sociales durante días pasados.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la Presidenta Claudia Sheinbaum, indicaron que los recursos federales se orientarán a la construcción de los nuevos acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar, cuyos trabajos iniciarán el próximo año y se prevé que terminen a finales de 2028.

La Presidenta dijo que por parte del Gobierno federal se canalizarán cerca de 14 mil 500 millones de pesos para los trabajos y aseguró que la inversión conjunta evitará un endeudamiento al estado de Jalisco.

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Apuntó que estos recursos no vendrán etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2027, por lo que se pedirá a la Cámara de Diputados especificar en un texto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinará recursos para este proyecto.

VISTA AÉREA de la presa El Zapotillo, con capacidad para 47 millones de metros cúbicos y destinada a aportar 3 m/s para la Zona Metropolitana. ı Foto: Especial

El Tip: CON LA RENOVACIÓN de la infraestructura se atiende el problema de calidad del agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se eleva el suministro en 1,200 l/s.

RENOVACIÓN. El mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro, estableció que, por parte del gobierno de Jalisco, se van a invertir 10 mil 200 millones de pesos para la renovación de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que abastece a 42 por ciento de la ciudadanía de la ZMG y la cual ya tiene una antigüedad de 70 años.

“La primera etapa de esta planta potabilizadora será para potabilizar tres mil litros por segundo y quedará lista dentro de los próximos seis meses, y las otras dos fases quedarán en dos años”, expuso.

Lemus Navarro explicó que el Lago de Chapala aporta 60 por ciento del agua que recibe el área metropolitana de Guadalajara y una parte importante de ese líquido viaja por un canal abierto que está expuesto a descargas de agua residuales, pero con el nuevo acueducto se “le sacará menos agua a Chapala y se podrá aprovechar esa agua al 100 por ciento, sin que se contamine en el trayecto”.

60 Por ciento aporta el Lago de Chapala al abastecimiento

FALTANTES. El gobernador reconoció que alrededor de 40 por ciento de las descargas clandestinas que contaminan el sistema de abastecimiento de agua de la ZMG todavía no ha sido clausurado, pese a los trabajos de saneamiento realizados conjuntamente con la Conagua.

“Donde tenemos la mayor contaminación es en lo que deriva del último vaso regulador del área metropolitana de Guadalajara, que es la presa de Las Pintas; aquí tenemos muchas descargas, que algunas son de municipios, fábricas y producción ganadera”, mencionó el mandatario estatal.

En ese sentido, anunció que se trabaja en una nueva red de colectores que evitarán que el agua que viene de Chapala se contamine con el agua que viene de la presa Las Pintas.

También dio a conocer que el martes por la noche el gobierno de Jalisco tomó el control de la planta potabilizadora número 4 en Toluquilla, la cual había sido privatizada en 2012 y “no estaba dando los volúmenes de agua prometidos”.

“El gobierno de Jalisco tomó el control de esta planta potabilizadora para que quede directamente bajo el manejo del estado y la cual tenía que aportar mil litros por segundo y solamente estaba cumpliendo con una décima parte”, reveló el mandatario estatal.

Además, propuso a la Presidenta de la República la creación de una comisión de seguimiento a las obras, que permita la transparencia de éstas.

MÁS RECURSO. Al tomar la palabra, el director general de la Conagua, Efraín Morales, dijo que con las obras se va a incrementar el suministro de agua en mil 200 litros por segundo y que es equivalente a abastecer a medio millón de personas al año.

“Nosotros vamos a realizar un acueducto que va de la planta potabilizadora de Santa Cruz hasta un tanque donde se va a entregar el agua. Ésos son 42 kilómetros de conducción, con una capacidad de ocho mil litros, y vamos a ampliar las capacidades de la planta potabilizadora de Santa Cruz, mientras que el gobierno de Jalisco va a realizar las interconexiones del tanque a la planta potabilizadora de Miravalle y la va a ampliar, para llegar hasta siete mil 500 litros por segundo, y con eso se va a suministrar a la Zona Metropolitana”, explicó el funcionario federal en la conferencia.

También aseguró que se va a garantizar agua de calidad durante los próximos 30 años para el área conurbada de Guadalajara, y se evitará una deuda al pueblo de Jalisco que alcanzaría los 56 mil millones de pesos.

Además, la construcción de las obras va a correr a cargo de la Conagua, mientras que la operación y el mantenimiento estarán a cargo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sin la intervención de la iniciativa privada.

Nuevo acueducto Chapala-Guadalajara

Acueducto de 42 km de longitud (8 mil litros por segundo)

Ampliación y modernización de la planta de bombeo Santa Cruz

Planta potabilizadora Miravalle

Tanque Cerro del Cuatro

Planta de bombeo Santa Cruz

Planta de bombeo Ocotlán

Inversión federal9,300 millones de pesos

Nuevo acueducto Calderón-San Gaspar

Presa Calderón 2,300 litros por segundo a 3,500 litros por segundo

Planta potabilizadora San Gaspar

Construcción del acueducto Calderón-San Gaspar: 31 km de longitud (3,500 litros por segundo)

Ampliación de la planta potabilizadora San Gaspar a 3,500 litros por segundo

Inversión federal5,200 millones de pesos