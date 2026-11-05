Carlos Torres Piña pide investigar al INE por uso de recursos públicos

El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, hizo un llamado a transparentar los contratos de materiales del Instituto Nacional Electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta llamados a transparentar la adjudicación de contratos de materiales electorales. La autonomía constitucional del organismo no debe funcionar como un blindaje legal para evitar la fiscalización del dinero público en México.

Así lo advirtió Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán. El vocero señaló que las investigaciones sobre el manejo de recursos deben realizarse sin importar el periodo administrativo en que ocurrieron los hechos.

La controversia surge a raíz de señalamientos por presuntas anomalías detectadas en licitaciones y compras institucionales. Dichas adquisiciones corresponden a insumos utilizados durante las recientes jornadas comiciales en el país.

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Torres Piña enfatizó que la independencia operativa del árbitro electoral es una garantía democrática fundamental. Sin embargo, precisó que esta facultad no exime a la autoridad de la rendición de cuentas obligatoria.

“La autonomía del INE debe garantizar elecciones libres y confiables, no servir como argumento para evitar la rendición de cuentas. Toda institución que ejerce recursos públicos del pueblo tiene la obligación de explicar cómo, en qué y con quién los utiliza”, declaró.

Torres Piña advirtió que la autonomía constitucional del órgano electoral no debe convertirse en un blindaje legal para esquivar la rendición de cuentas del presupuesto público. ı Foto: Especial.

El representante político solicitó la intervención de los órganos de fiscalización competentes. El objetivo es determinar responsabilidades administrativas o penales conforme a la legislación mexicana vigente.

Diversos sectores ciudadanos han exigido mayor claridad en los montos destinados a proveedores del órgano electoral. La fiscalización busca asegurar que cada peso ejercido por el instituto tenga una justificación clara y transparente.

Torres Piña sostuvo que auditar las finanzas de las instituciones autónomas no debilita la estructura democrática del país. Al contrario, consideró que la revisión del gasto público fortalece la confianza ciudadana en los procesos electorales.

El escrutinio sobre el presupuesto del arbitraje electoral ocurre en un momento clave de discusión nacional sobre la eficiencia del gasto. La asignación de partidas millonarias para materiales y logística mantiene a la institución bajo permanente escrutinio de la Contraloría Interna y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las autoridades competentes evaluarán las pruebas presentadas para determinar si se abre un procedimiento formal de investigación sobre las contrataciones señaladas en el estado de Michoacán y a nivel federal.

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JVR