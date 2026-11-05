Inaugura Tere Jiménez Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia, que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre en Aguascalientes con la participación de especialistas y representantes de nueve países, en un encuentro que busca fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

“Llegan a un estado que ha puesto a la seguridad y la justicia como los pilares para lograr su desarrollo y crecimiento. Estoy segura de que este foro será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que se van a reflejar en las acciones cotidianas en beneficio de las familias de nuestro país”, les dijo a las y los participantes.

Destacó que Aguascalientes es una de las tres entidades más seguras de México, gracias a la implementación del “Blindaje Aguascalientes”, programa que es referente a nivel nacional y con el que se ha logrado una reducción de la incidencia delictiva en más del 29 por ciento; dijo que con esta estrategia integral se impulsan las tareas de prevención, inteligencia, el uso de la tecnología, la coordinación y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad y justicia.

“Queremos que las familias de Aguascalientes vivan con tranquilidad, por eso vamos a seguir reforzando a las corporaciones, trabajando coordinados y utilizando tecnología de punta para lograrlo; estamos convencidos de que la preparación y actualización que ofrece este foro contribuirá a avanzar en nuestro objetivo”, subrayó Tere Jiménez.

La cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, destacó el trabajo de colaboración que existe con estricto respeto a la soberanía nacional.

“La colaboración bilateral en materia de seguridad y el combate a las organizaciones criminales transnacionales son prioridades centrales de nuestra misión en México; nuestros países comparten una frontera, una economía y millones de familias que viven, trabajan y viajan entre ambas naciones. Buscamos una colaboración práctica y basada en la confianza entre instituciones que respetan la soberanía de cada nación, y aquí en Aguascalientes esa colaboración ha dado resultados concretos”, indicó.

Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, se refirió a la importancia de organizar este tipo de foros.

“Esto nos permite compartir experiencias que como policías estamos viviendo en la realidad de nuestro país; creo que el escenario criminal actual, su constante modificación y evolución, nos obliga a estar cada vez más unidos, más coordinados, y compartiendo experiencias en lo que respecta a estrategias y tácticas de seguridad, porque en el fondo todos los que estamos aquí buscamos solo una cosa: seguridad para que nuestros conciudadanos se desarrollen y vivan mejor”, recalcó.

El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Juan Carlos Arredondo Hernández, dio la bienvenida a las y los participantes; dijo que para la Máxima Casa de Estudios es un honor ser sede de eventos de esta magnitud.

“Deseamos que las discusiones que se desarrollen aquí, repercutan favorablemente en el trabajo cotidiano de todos ustedes; recordemos que la confianza pública se construye de la manera en que las instituciones responden día con día a las personas que acuden a ellas”, subrayó.

Por último, Manuel Alonso García, fiscal general del Estado, llamó a hacer un frente común por la seguridad.

“Sigamos trabajando por la seguridad, pero sobre todo con base en el reconocimiento a nuestros cuerpos policiales, a nuestros cuerpos de impartición y procuración de justicia, porque todos tenemos que hacer un frente común, todos tenemos que abonar para que nuestro país encuentre la paz y la seguridad y solamente con estas capacitaciones y entrenamientos podemos llegar a ese fin. Hagamos un frente común, hagámoslo por Aguascalientes y hagámoslo por México, pero sobre todo por nuestros compañeros policías”, concluyó.

En el marco del evento, el fiscal general del Estado entregó un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su respaldo a las labores de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad en Aguascalientes.

Cabe destacar que durante tres días consecutivos, especialistas de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México compartirán conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Durante el evento se espera la participación de alrededor de 400 integrantes de corporaciones de seguridad y justicia de diferentes estados del país.

En el evento que se realizó en las instalaciones de la UAA, también estuvieron María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Cecilia Pacheco Rangel, rectora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en el estado de Aguascalientes; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i; Luis Gaistardo, director del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes.

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