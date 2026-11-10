Beatriz Mojica reúne a 20 mil personas en gira por Guerrero

Más de 20 mil habitantes de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero participaron en las asambleas encabezadas por Beatriz Mojica Morga.

Más de 20 mil habitantes de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero participaron en una serie de asambleas informativas encabezadas por Beatriz Mojica Morga. El recorrido abarcó seis municipios de la entidad con el fin de recoger las principales peticiones de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Durante las reuniones en Alpoyeca, Tlapa de Comonfort, Santa Cruz del Rincón, Iliatenco, San Luis Acatlán y Las Vigas, los pobladores expusieron necesidades prioritarias como el mejoramiento de infraestructura vial, mayor cobertura médica especializada y el fortalecimiento de la seguridad comunitaria bajo el sistema de usos y costumbres.

En el sector productivo, los cafeticultores de Santa Cruz del Rincón solicitaron apoyo para adquirir maquinaria de tostado y molienda local. De igual forma, en Iliatenco, los agricultores demandaron condiciones equitativas de comercialización y precios justos para sus cosechas, buscando eliminar intermediarios en la cadena de venta.

Respecto a los recursos públicos, Mojica destacó la asignación directa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM). En San Luis Acatlán, 30 comunidades gestionan sus propias obras, mientras que en Santa Cruz del Rincón el apoyo alcanza a 16 localidades rurales.

En materia de desarrollo regional, la representante instó a integrar las demandas locales en el Plan de Justicia Afromexicano, extendiendo sus beneficios desde San Marcos hasta Cuajinicuilapa para garantizar el crecimiento social de la Costa Chica.

Por otro lado, en Las Vigas, se hizo un llamado a los aspirantes a cargos de elección popular para firmar un acuerdo de unidad y respetar los resultados de las encuestas ciudadanas, priorizando el diálogo y la organización comunitaria en las nueve secciones del municipio.

«No estamos aquí por cargos, estamos por encargos. Y esos encargos nos los da el pueblo», enfatizó Mojica durante su intervención en la Costa Chica, al remarcar la importancia de realizar visitas domiciliarias.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener asambleas territoriales en las cerca de 40 secciones electorales de Tlapa de Comonfort, rememorando el legado histórico de Vicente Guerrero y la participación de los pueblos originarios en la defensa de la soberanía nacional.

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JVR