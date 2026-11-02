Reconoce Beatriz Mojica a estructura territorial en la Zona Norte

Planteó que es fundamental el desarrollo de la Zona Norte

Desde la cuna de la Bandera, la Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Beatriz Mojica Morga, encabezó encuentros con militancia en Tepecoacuilco de Trujano e Iguala donde reconoció a la estructura territorial como la base que mantiene vivo al movimiento en Guerrero.

“Quiero darle un gran aplauso a los coordinadores territoriales, porque gracias a ellos nuestro movimiento se mantiene fuerte, se mantiene vivo aquí en Guerrero”, expresó.

Desde Iguala, Mojica Morga planteó que el desarrollo de la Zona Norte es fundamental por su peso histórico, cultural y productivo. Recordó que por esta región transitaron Morelos, el Abrazo de Acatempan y la Bandera Trigarante, y que ahí se concentran artesanías emblemáticas como el papel amate de Xalitla, las cajitas de Olinalá y las hamacas.

Al escuchar a la militancia sobre la preocupación en el campo por la sequía y la pérdida de cosechas, fue contundente:

“No puedo fallarle al campo guerrerense que representa 40 por ciento de la población y que requiere de mucho apoyo. Yo vengo de una familia del campo, de campesinos y ganaderos, y para mí ese no es un compromiso político, es un compromiso moral”.

Beatriz Mojica Morga subrayó que por esa razón el campo debe estar al frente del segundo piso de la transformación.

Finalmente, Beatriz Mojica Morga reiteró el mensaje de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, a quienes buscan coordinar trabajos: ponerse a trabajar, hacer asambleas sección por sección y tocar puertas, porque será mediante encuesta como el pueblo decidirá.

En las asambleas también participó el presidente del Consejo Estatal de Morena, Jacinto González Varona.

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