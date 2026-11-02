RG2 hizo historia y se coronó campeón nacional en la Arena Potosí

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó ayer domingo la clausura del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, que culminó con una histórica victoria del equipo potosino RG2, al conquistar su tercer título nacional con 412 puntos en una emocionante final definida en el paso de la muerte. Ante una Arena Potosí llena, el conjunto local se coronó campeón de una competencia que durante tres semanas reunió a los mejores equipos de charros y escaramuzas de México y Estados Unidos, así como a miles de aficionados y visitantes que disfrutaron de uno de los encuentros más importantes de la charrería nacional.

La gran final mantuvo la emoción hasta los últimos instantes, con RG2 en el primer lugar con 412 unidades, seguido de Rancho El Soyate de Zacatecas con 406 y Hacienda Santa Mónica con 350 puntos. La actuación del equipo potosino destacó por la cala de caballo de Cuco Raya, las colas de Álvaro León, Diego Ibarra y Chuyín Aceves, así como las seis manganas ejecutadas por José Andrés Aceves, “El Chiringas”, y el decisivo paso de la muerte de Óscar Guerra, que aseguró el campeonato y desató la celebración de los aficionados, en una demostración de talento y entrega sin límites.

Con la realización de este campeonato, cuya sede fue gestionada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mostró su capacidad para recibir competencias de alcance nacional e internacional, teniendo como escenario la Arena Potosí, recinto que destaca por su infraestructura, modernidad y capacidad para albergar a miles de espectadores en eventos deportivos, culturales y artísticos. La celebración, respaldada por el Gobierno del Cambio, contribuyó a la actividad turística, hotelera, comercial y de servicios, además de proyectar al Estado como destino para grandes acontecimientos, reflejo del cambio que se vive y se siente en la entidad.

Te puede interesar:

- Casa Blanca traza ruta para decidir sin el Congreso si hay avance demócrata

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR