Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo; reportan dos muertos

Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo, el 2 de noviembre de 2026.

Dos personas habrían muerto, según reportes preliminares, tras el desplome y posterior incendio de una avioneta ocurrido este lunes en Pachuca, Hidalgo.

La aeronave, con matricula XB-AZG, se estrelló a un costado de la avenida Tezontle, en las inmediaciones de un centro comercial ubicado a la altura de la colonia Venta Prieta.

Sobre el incidente, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que bomberos y personal de servicios de emergencia municipales lograron controlar el incendio mientras las autoridades continúan “las diligencias correspondientes”.

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Al mismo tiempo, las autoridades exhortaron a la población evitar el perímetro, facilitar el paso de los servicios de emergencia y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

De acuerdo con registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la aeronave es una Cessna T210N, propiedad de Grupo Aeroespacial Avspace, S.A. de C.V., que ofrece servicios se capacitación y tiene base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en Morelos, así como en el Aeropuerto Nacional “Ingeniero Juan Guillermo Villasana” en Pachuca, Hidalgo.

#ALMOMENTO así se incendió la aeronave tipo Cessna en Venta Prieta en Pachuca, testigos grabaron el momento en que la aeronave registrada a nombre de la empresa Grupo Aeroespacial AVSPACe S.A de C.V eran consumida con los dos ocupantes al interior. #desplome #avioneta #Hidalgo… pic.twitter.com/FMBeSUN0EP — Leonardo Herrera (@herreleo) November 2, 2026

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cehr