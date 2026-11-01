Se estrella jet privado con 9 personas a bordo en Florida; no hay sobrevivientes | VIDEO

Avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Palm Beach, Florida, el 1 de noviembre de 2026.

Una aeronave con 9 personas a bordo se estrelló en Palm Beach, Florida. Todas las personas murieron, informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas, tiempo local, cuando un jet ejecutivo Learjet 60 con matrícula N722BD, que despegó de Austin, Texas, se dirigía a las Bahamas, de acuerdo con la plataforma Flightradar24.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que la aeronave se precipita a toda velocidad y se estrella en las inmediaciones de una carretera.

BREAKING: New footage captures the aircraft crash in Greenacres, Florida.



Preliminary information suggests the aircraft that crashed is a business jet. pic.twitter.com/pMEsJerhgZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 1, 2026

En la red social X, Duffy informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan el incidente y aseguró que ofrecerán más detalles información “a medida que sepamos más”.

“Por favor, únanse a mí en oración por las familias y seres queridos de aquellos que perdimos”, exhortó el funcionario estadounidense.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr