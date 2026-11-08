Fundadores de Morena en la Montaña reconocen trabajo como coordinadora de Beatriz Mojica

Tlapa de Comonfort. — Con un llamado a la unidad y a la organización desde el territorio, la coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga encabezó una asamblea con militantes de Morena y referentes en Tlapa, en el corazón de la Montaña de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga sostuvo que en Tlapa se ha realizado mucho trabajo para consolidar la Cuarta Transformación que se debe reconocer, en especial la lucha de los fundadores que han sostenido el movimiento desde sus inicios, recorriendo comunidades y organizando al pueblo cuando todavía no había nada.

Durante la asamblea, los fundadores Gudelia Bravo Simón y Severo Navarrete García le expresaron su reconocimiento al trabajo que viene realizando al frente de la coordinación de los comités municipales. Navarrete marcó la ruta del encuentro: “Tenemos que hacer la unidad. Hoy empezamos a unificarlo”.

En su intervención, Beatriz Mojica Morga planteó un plan para mantener la unidad en territorio: realizar una asamblea por sección, visitar a los vecinos e informar qué hacen la presidenta, la gobernadora y las autoridades.

En Tlapa hay alrededor de 40 secciones. “Si cada día se atiende una sección, podemos recorrer todo el municipio”, dijo.

Y agregó: “Ojalá y como esta asamblea que estamos haciendo aquí, hagan todas las asambleas en sus secciones, en las colonias, en las comunidades. La gente quiere saber qué está pasando, qué está haciendo nuestra presidenta, nuestra gobernadora, qué están haciendo nuestras autoridades, y hay que informarles en todo momento”.

Al cerrar su mensaje, recordó la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 en la Montaña. “Este movimiento viene de muy lejos”, afirmó, y reafirmó su compromiso: “Yo soy del pueblo afromexicano. Tenemos un compromiso con los pueblos indígenas”, antes de continuar su gira en Santa Cruz del Rincón.

En la asamblea también estuvieron presentes Yolanda Dominguez Flores, enlace estatal de la Secretaría de Organización; Reynaldo Vitervo Álvarez, coordinador distrital federal; Margarita Isabel Cantú Romano, coordinadora de ruta; José Nahim Salgado Patiño, coordinador operativo regional; así como coordinadores territoriales, referentes regionales, fundadores de Morena y militantes.

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