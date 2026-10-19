Fiscalía de Guerrero detiene a cuatro servidores públicos de Taxco por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión contra cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de una víctima de identidad reservada. Los detenidos son señalados como presuntos integrantes de “La Familia Michoacana”.

Entre los aprehendidos se encuentran Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista del C2; así como Gabriel “N” y Olga “N”, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco.

Ricardo “N”, director del C2 detenido. ı Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en el centro de Taxco de Alarcón, cuando varios sujetos privaron de la libertad a la víctima y la obligaron a subir a un vehículo.

Las indagatorias señalan que Gabriel “N” y Olga “N” presuntamente ordenaron retirar a elementos de Tránsito Municipal del perímetro donde ocurrió la privación de la libertad. Además, habrían instruido a Ricardo “N” y José “N” para que omitieran reportar los hechos a las corporaciones de seguridad.

Olga “N”, elemento de la Policía Preventiva Municipal de Taxco detenida. ı Foto: Especial

Suman 6 servidores públicos de Taxco detenidos

Con estas cuatro aprehensiones, suman 6 servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco detenidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

Las detenciones son resultado del seguimiento a distintas investigaciones, como parte del reforzamiento de las acciones de seguridad en la región norte de Guerrero.

Entre los otros servidores públicos detenidos se encuentran José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal activo, quienes son investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado.

José Carlos "N", funcionario de Taxco, detenido por secuestro de Juan Vega Arredondo. ı Foto: FGE Guerrero

La Fiscalía de Guerrero informó que los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control que los requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Asimismo, la institución señaló que mantendrá las investigaciones para esclarecer los hechos y continuará con las acciones de búsqueda para lograr la localización de la víctima.

En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr