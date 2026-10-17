Cae director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco por secuestro del padre de presidente municipal

Autoridades de Guerrero detuvieron a José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, por su probable responsabilidad en el secuestro ocurrido en abril de Juan Vega Arredondo, padre de Juan Vega Carranza, presidente de este municipio guerrerense.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) a través de un comunicado, en donde destacó que la detención fue ejecutada ayer, 16 de octubre, en Taxco, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

José Carlos "N", el detenido. ı Foto: FGE Guerrero

La misma fue girada después de que una investigación permitiera identificar al director de Reglamentos municipal como presunto responsable del secuestro de Juan Vega Arredondo, ocurrido el 11 de abril de este año.

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De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, un día después del secuestro, José Carlos “N” habría intervenido en la transmisión de información relacionada con el caso.

La FGE señaló que el funcionario presuntamente eliminó registros de comunicaciones relacionados con el secuestro, considerados relevantes para esclarecer los hechos.

Como resultado de trabajos de investigación para combatir el secuestro, la #FGEGuerrero, a través de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, con el apoyo de @Defensamx1 , @GN_MEXICO_ , @SSPGro , cumplimentó una orden de aprehensión contra José… pic.twitter.com/J31WTulSw7 — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 17, 2026

FGE Guerrero también detiene a policía municipal por secuestro de una mujer

La Fiscalía de Guerrero también informó que, en una acción aparte, detuvo a Gerónimo “N”, policía municipal, por su probable responsabilidad en el secuestro de una mujer en Paintla, también en Taxco de Alarcón, ocurrido en julio de este año.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos proporcionada por la Fiscalía, el detenido habrá participado en el secuestro de la mujer, quien estuvo privada de la libertad entre el 6 y el 21 de julio de este año, al acudir al lugar donde permanecía cautiva portando su uniforme policial, y a bordo de una patrulla oficial.

Gerónimo "N", policía municipal de Taxco, Guerrero, detenido por su presunta participación en secuestro. ı Foto: FGE Guerrero

Asimismo, la investigación también relaciona al policía con otras personas presuntamente implicadas en el secuestro, con quienes habría mantenido comunicación durante el cautiverio.

Fiscalía vincula a ambos detenidos con La Familia Michoacana

En tanto, la FGE Guerrero vinculó a ambos detenidos con el grupo criminal “La Familia Michoacana”.

Tanto José Carlos “N” como Gerónimo “N” fueron puestos a disposición del juez de control que los requiere, quien determinará su situación jurídica.

Gerónimo "N", el detenido. ı Foto: FGE Guerrero

Los operativos contaron con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

Finalmente, la FGE afirmó que investigará y perseguirá los delitos sin distinción de cargos públicos o pertenencia a instituciones de seguridad.

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