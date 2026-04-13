Localizan a Juan Vega Carranza, alcalde de Taxco, y a su padre, Juan Vega Arredondo

Un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales permitió ubicar con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, así como a su padre, Juan Vega Arredondo, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril.
El anuncio lo realizó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en la red social X.
El funcionario detalló que el operativo incluyó presencia de elementos en tierra y apoyo aéreo con helicópteros, lo que facilitó la localización de ambas víctimas.
Reportan desaparición de Juan Vega, alcalde de Taxco, tras secuestro de su padre
“Fueron localizados… el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre… ambos se encuentran a salvo”, informó en su mensaje público.
Durante la intervención participaron corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades de Guerrero y del Estado de México.
Entre estas instancias se incluyeron la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la Fiscalía estatal y dependencias mexiquenses.
Autoridades del Estado de México lograron ubicar a las víctimas tras labores de búsqueda e inteligencia que se extendieron durante varios días, luego del secuestro reportado el 11 de abril.
El caso generó atención por tratarse de un alcalde en funciones y por la coordinación interestatal que implicó el operativo.
El titular de la seguridad federal adelantó que “se continuarán las operaciones para detener a los responsables”, señaló en su comunicación oficial.
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