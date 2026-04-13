Localizan a Juan Vega Carranza, alcalde de Taxco, y a su padre, Juan Vega Arredondo

Un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales permitió ubicar con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, así como a su padre, Juan Vega Arredondo, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril.

El anuncio lo realizó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en la red social X.

El funcionario detalló que el operativo incluyó presencia de elementos en tierra y apoyo aéreo con helicópteros, lo que facilitó la localización de ambas víctimas.

“Fueron localizados… el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre… ambos se encuentran a salvo”, informó en su mensaje público.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

Durante la intervención participaron corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades de Guerrero y del Estado de México.

Entre estas instancias se incluyeron la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la Fiscalía estatal y dependencias mexiquenses.

Autoridades del Estado de México lograron ubicar a las víctimas tras labores de búsqueda e inteligencia que se extendieron durante varios días, luego del secuestro reportado el 11 de abril.

El caso generó atención por tratarse de un alcalde en funciones y por la coordinación interestatal que implicó el operativo.

El titular de la seguridad federal adelantó que “se continuarán las operaciones para detener a los responsables”, señaló en su comunicación oficial.

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