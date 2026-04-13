Reportan desaparición de Juan Vega, alcalde de Taxco, tras presunto de su padre

El alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Vega Carranza, habría sido reportado desaparecido, poco después del secuestro de su padre, Juan Vega Arredondo.

De acuerdo con reportes, Vega Carranza se encuentra como desaparecido e, incluso, se desplegó un operativo del Ejército y la Guardia Nacional para localizarlo.

La presunta desaparición de Vega Carranza ocurrió poco después de que, de igual forma, se informara el secuestro de su padre, Juan Vega Arredondo.

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Según la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Vega Arredondo, director del Hospital General de Taxco, fue privado de la libertad, por lo que emitió una ficha de búsqueda, aunque no dio más detalles.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan “N”, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero”, escribió la Fiscalía.

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, implementando acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, abundó.

⭕️ #FGEGuerrero investiga la desaparición de un masculino en Taxco de Alarcón



Chilpancingo, Gro., a 12 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en… pic.twitter.com/ukmLcoB2Cm — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) April 13, 2026

De manera extraoficial se reportó que el secuestro fue ejecutado por un grupo armado la mañana del sábado, en la cabeza del municipio. Mientras que, según los mismos reportes, el domingo se encontró el automóvil en el que viajaba, pero no rastro de él.

De la misma forma, trascendió que, este lunes, Juan Vega Carranza fue citado en el barrio de Casahuates, en la cabecera municipal de Taxco, para negociar la liberación de su padre, después de lo cual habría desaparecido.

Los reportes indican que las personas con quienes iba a negociar se llevaron al alcalde.

Ni el ayuntamiento de Taxco, ni la Fiscalía General del Estado han confirmado o desmentido esta información.

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