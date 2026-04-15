Hallan en BCS 10 osamentas en cinco fosas

ACTIVISTAS de Búsqueda x La Paz acuden a una jornada de revisión en Loreto, Baja California Sur, el domingo pasado.

LOS RESTOS humanos de nueve hombres y una mujer, inhumados de manera ilegal en cinco fosas clandestinas, fueron localizados por familiares de personas desaparecidas en La Paz, Baja California Sur.

Información difundida por el colectivo Busqueda x La Paz refirió que el hallazgo ocurrió en un predio cerca del arroyo El Cajoncito, en el cual se identificaron distintos puntos de inhumación: dos fosas con restos dobles, una con tres cuerpos, otra con dos y una más con uno solo, este último que presuntamente corresponde a una mujer.

Las labores de procesamiento concluyeron el sábado con la intervención de peritos y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El Tip: EN GUAYMAS, Sonora, colectivos de búsqueda encontraron los restos de 22 personas en el ejido Felipe Ángeles, en una labor que se extendió durante varias semanas.

Los familiares de personas desaparecidas se trasladaron al municipio de Loreto, donde realizaron recorridos de manera coordinada con autoridades estatales y federales, sin obtener nuevos hallazgos.

Sin embargo, anunciaron que continuarán realizando jornadas de búsqueda en distintos puntos de la entidad, con el acompañamiento de seguridad por parte de cuerpos de seguridad federales: la Guardia Nacional.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya a la localización de posibles fosas clandestinas, con la garantía de anonimato para quienes colaboren.

“Hoy tuvimos búsqueda en Loreto, Baja California Sur. Se realizó una búsqueda en conjunto entre Colectivo Búsqueda x La Paz Loreto, Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía Especializada, personal de la Subprocuraduría de Alto Impacto. Se revisaron varios puntos sin tener resultado positivo”, establecieron.

“Seguiremos buscando en todo Baja California Sur hasta encontrarlos a todos. También gracias a la seguridad perimetral: Guardia Nacional”, mencionaron en sus redes sociales.