Expolicías municipales de Veracruz acusan adeudos

LOS INCONFORMES, ayer, durante la manifestación llevada a cabo en Xalapa.

EXTRABAJADORES de la extinta policía intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla se manifestaron y cerraron la calle frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, para exigir el pago por su despido en el año 2015.

Testimonios de los inconformes indicaron que todavía hay expolicías que quedaron en la indefensión ante la falta del pago que les corresponde, y señalaron que es la tercera ocasión que acuden a Xalapa en este año sin obtener una solución.

Su abogado, Ader Óscar Juárez, mencionó que el proceso legal está detenido debido a la pérdida de la carpeta de investigación tras las inundaciones registradas en octubre de 2025 en el norte del estado.

Dijo que 70 antiguos elementos continúan en espera de resolución y, debido al alto costo de traslado, solamente una parte de los oficiales acudió a manifestarse.

“Que la gobernadora (Rocío Nahle) se dé cuenta de que no han cumplido con el pago total. No han resuelto los pendientes”, mencionó, y agregó que el monto total del acuerdo era de aproximadamente 100 millones de pesos.