Fiscalía de Guerrero investiga desaparición del padre del alcalde de Taxco

Juan Vega Arredondo fue visto por última vez en el municipio gobernador por su hijo, Juan Andrés Vega Carranza.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por la desaparición de Juan Vega Arredondo, padre del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza.

El hombre fue privado de la libertad el pasado 11 de abril en Taxco, y desde entonces se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar con su paradero.

La ficha de búsqueda describe a Juan Vega Arredondo, de 68 años, como un hombre de tez morena clara, con ojos pequeños de color café claro y cabello negro ondulado. Como señas particulares, tiene un lunar a la izquierda de la barbilla y una cicatriz quirúrgica en el abdomen. No precisa la ropa que vestía al momento de su desaparición.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de continuar con la búsqueda permanente de personas reportadas como desaparecidas, así como con el esclarecimiento de los hechos”, añadió la institución.

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cehr